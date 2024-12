Grande Fratello, spunta un retroscena inedito su Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma: "Si sono accordati"

News VIP

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è finita al centro del gossip: stando alle ultime indiscrezioni, la nuova concorrente del reality show avrebbe un accordo con Alfonso D'Apice.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'ingresso nella Casa dell’ex Miss Italia Zeudi di Palma. A proposito della nuova concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime ore, è spuntato un retroscena inedito riguardante il suo rapporto con Alfonso D'Apice.

La verità sul rapporto tra Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5, hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d'Italia cinque nuovi concorrenti. Tra questi anche Zeudi di Palma, la bellissima ex Miss Italia che ha avuto un flirt con Alfonso D’Apice dopo la rottura con Federica Petagna.

Interpellati dal conduttore Alfonso Signorini, Alfonso e Zeudi hanno raccontato di essersi conosciuti dopo l’esperienza di lui a Temptation Island e di essersi scambiati solo un bacio. Ma il giovane concorrente campano era già a conoscenza dell'ingresso dell'ex Miss Italia? Stando a quanto rivelato da lei durante un fuorionda sembrerebbe proprio di si:

Non ho difeso lei, è che è sempre uscito quello che ha fatto Federica, ma non è mai uscito quello che hai fatto tu. Voi eravate separati e com’è giusto che sia avete vissuto il vostro periodo da separati. […] Già lo sapevi che forse entravo nella Casa, è da maggio che ho fatto il provino.

Alfonso e Zeudi hanno un accordo?

Neanche il tempo di entrare nella Casa del Grande Fratello che Zeudi di Palma è finita al centro delle polemiche. Deianira Marzano, infatti, ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione proprio sulla nuova concorrente del reality show di Canale 5. Tra lei e Alfonso D'Apice ci sarebbe un accordo pregresso volto a creare dinamiche all’interno del programma: "Conosco bene lei e posso assicurarti che loro due si sentivano già da prima e si erano anche accordati: se fosse riuscita a entrare, avrebbero potuto creare delle dinamiche. Tutto studiato a tavolino".

Non solo. L'esperta di gossip ha poi confessato che Alfonso avrebbe frequentato anche un’altra ragazza dopo Temptation Island, che non facendo però parte del mondo dello spettacolo non sarebbe stata contatta per partecipare al Gf: "Caso strano, c’è un’altra ragazza che si sentiva con Alfonso. Si dice che si siano anche baciati più volte, ma non è mai stata chiamata al Grande Fratello. Forse perché non appartiene all’ambiente televisivo, dato che è un’estetista". Ad ogni modo, l'ingresso di Zeudi non è passato inosservato a Federica Petagna, che durante la diretta non è riuscita a nascondere la sua gelosia. Come si metteranno ora le cose nella Casa?

Ricordiamo che proprio Federica è al televoto, e rischia quindi l'eliminazione dal gioco, insieme al suo amato Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

