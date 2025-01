Grande Fratello, spunta il (clamoroso) ritorno di Helena Prestes: le varie ipotesi

News VIP

Gli autori del Grande Fratello, stanno considerando il rientro di Helena Prestes dopo la sua discussa eliminazione avvenuta nel corso della ventiduesima puntata del reality show targato Mediaset.

L’eliminazione di Helena Prestes dall’ultima puntata del Grande Fratello ha lasciato tutti a bocca aperta, compresi i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che quasi non credevano possibile un simile risultato. Nonostante la concorrente fosse considerata una delle preferite dal pubblico, il televoto in negativo ha ribaltato le aspettative.

Grande Fratello, Il ritorno di Helena: voci e ipotesi

Sui social si è scatenata la consueta polemica, con molti utenti che hanno accusato il programma di “televoto truccato” e da diverse ore sono in tendenza sulla piattaforma Twitter, hashtag che invocano il ritorno della modella.

Ma la storia potrebbe non essere finita qui: si parla infatti concretamente di un possibile ritorno di Helena nella casa. Non sarebbe una novità, considerando che in passato concorrent sono tornati più volte. Gli autori sembrano intenzionati a sfruttare ancora il carisma e le dinamiche create dalla modella brasiliana.

Secondo quanto riportato da Biagio D’Anelli su TikTok, un rientro di Helena potrebbe essere imminente:

“Helena potrebbe tornare al Grande Fratello. Se togliamo Franco a Ciccio, Bianca a Bernie, Mila a Shiro, o Batman a Joker, non c’è storia. Con l’uscita della Prestes, quali dinamiche rimangono? Gli Shailenzo con chi discuteranno? Si metteranno a fare una crociera dentro la casa? Staranno a guardare il soffitto fino ad aprile? Questa situazione va risolta, e presto arriveranno novità.”

Anche il noto profilo Twitter Agent Beast ha confermato questa possibilità, aggiungendo dettagli sulla modalità di rientro:

“Si parla di un ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa, per un massimo di 72 ore. L’obiettivo? Confronti diretti con Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, fulcro delle dinamiche del momento. Al momento si valuta una permanenza di 24 ore, ma potrebbe essere estesa.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .