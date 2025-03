Grande Fratello, si accende lo scontro tra Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato: ''Allisci tutti dalla mattina alla sera''

News VIP

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato si confrontano in diretta tv e non mancano parole grosse da entrambe le parti. Ecco cosa è successo.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello che ha decretato l’eliminazione di Shaila Gatta e Javier Martinez ad un passo dalla Finale, Alfonso Signorini è tornato sullo scontro tra Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, che sono decisamente ai ferri corti nell’ultima settimana, e ha dato modo ai gieffini di confrontarsi. Ecco cosa è successo nella puntata su Canale 5.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma contro tutti

Manca sempre meno alla Finale del Grande Fratello, fissata per lunedì 31 marzo 2025 su Canale 5, ma nel frattempo fiato sospeso per la decisione imprevedibile del pubblico durante la semifinale di ieri sera su Canale 5, che ha decretato l’eliminazione di due personaggi chiave di questa edizione: Shaila Gatta e Javier Martinez. Prima di arrivare al televoto, tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto dare spazio a quanto accaduto nel corso dell’ultima settimana tra Zeudi Di Palma e il resto degli inquilini del Gf.

Da una parte rimane consolidata l’inimicizia con Helena Prestes e il gruppo che ruota attorno alla modella, a causa dei loro precedenti che non sembra possano essere facilmente superati, dall’altra tuttavia la Miss è stata messa in dubbio anche dalle sue amiche. Nel corso della settimana, quando ha espresso un pesante giudizio su Lorenzo Spolverato, Zeudi è stata immediatamente attaccata da Chiara Cainelli e Shaila, e così si è isolato per diverse ore cercando nuovamente pace ma senza mai lasciare la propria posizione sulla questione.

Zeudi ha ammesso di vedere diversi i suoi amici nei suoi confronti, accaniti anche all’idea che lei abbia conquistato per terza la finale di questa edizione del reality show di Canale 5, e ha poi ribadito di trovare Lorenzo un personaggio egocentrico che ha in qualche modo rovinato il percorso di Shaila all’interno della casa più spiata d’Italia. Vista la grande tensione che si è creata negli ultimi giorni, Signorini ha voluto portare Zeudi e Lorenzo lontano dal resto del gruppo per un faccia a faccia senza esclusione di colpi.

Grande Fratello, Lorenzo spara a zero su Zeudi!

Non è un mistero che a molti concorrenti non sia andato giù il fatto che Zeudi Di Palma sia stata eletta come terza finalista di questa edizione del Grande Fratello, e così i dubbi sono cresciuti anche a causa del fandom della Miss che è oggetto di feroci critiche per il modo in cui sta controllando spudoratamente il televoto. Lorenzo, messo in dubbio da Chiara Cainelli, e Zeudi hanno avuto modo di confrontarsi durante la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 e l’attore ci è andato giù pesante.

“Egocentrico, ego-riferito, penso solo al gioco. Sono titoli che io non ti ho mai dato, tu mi hai dato dell’irrispettoso dopo che hai discusso con Giglio e volevo chiarire. Io penso che Zeudi sia molto finta, sa a memoria tutto quello che è successo qui i primi tre mesi, ad oggi ti dico che hai una marcia in più perché hai visto dove ti potevi attaccare, e tutte queste dinamiche sono quelle che ti stanno mandando avanti. Io vedo che stai giocando in un modo che a me personalmente non piace, e non è a carte scoperte, ti arrampichi sui vetri e allisci tutti dalla mattina alla sera”.

Queste le durissime parole di Spolverato nei confronti di Zeudi, la quale si è difesa spiegando che ha rapportato tutto questo al suo rapporto con Shaila Gatta, soprattutto ora che la ballerina ha deciso di mettersi al primo posto e lui è apparso insicuro a causa di questo cambiamento interiore della sua fidanzata. Secondo la Miss, inoltre, il gieffino l’avrebbe incalzata in un momento di grande difficoltà dopo la discussione con Giglio, cercando lo scontro. Insomma, tra i due nessuna pace e sarà divertente vedere come trascorreranno l’ultima settimana nella casa del Gf, in attesa di vedere chi premierà il pubblico durante la Finale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .