Grande Fratello, Shaila in crisi, Helena le porge una mano ma il gesto non piace alla ballerina

Nessuna tregua per le due acerrime nemiche e rivali nella Casa del Grande Fratello: ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Dopo una serie di litigi molto accesi con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta si è lasciata andare ad un pianto disperato in piscina durante il quale ha provato a porgere una mano Helena Prestes, senza, tuttavia, un riscontro da parte della ballerina.

Grande Fratello, Shaila in crisi, Helena le porta un bicchiere d'acqua e lei commenta: "Mi porta un bicchiere d'acqua e poi me la mette nel cul*"

Shaila sta vivendo da giorni momenti di grande difficoltà con Lorenzo. L'ex velina di Striscia la Notizia, lo vede distante, non si sente capita e supportata dal modello milanese che, dal canto suo, ha vissuto con grande sconforto una bugia detta da Shaila che ha indossato una collanina del suo ex fidanzato senza mai dire la verità a Lorenzo. Quest'ultimo ha vissuto male la confessione della sua fidanzata ed è tornato ad vivere un malessere per una mancanza di fiducia. Dopo una lunga giornata di recriminazioni l'uno verso l'altra, Shaila si è apparata in piscina e si è lasciata andare in un pianto sconsolato. Si è accorta Helena del momento di crisi della 28enne campana, che ha avvisato quindi Pamela di andare in soccorso dell'amica.

"Mi manca mia sorella. Piangere fa bene", ha cercato di minimizzare Shaila parlando con la Petrarolo che ha informato la sua amica che ad avvisarla del suo malesere è stata proprio la Prestes che poco dopo si è avvicinata portandole un bicchiere d'acqua: "Non piangere, mi si spezza il cuore a vederti così", ha dichiarato Helena che per la prima volta e dopo tanto tempo, ha avuto parole di sostegno nei confronti della sua acerrima nemica.

Un gesto, quello della Prestes che in tanti hanno apprezzato proprio per il rapporto tumultuoso che c'è sempre stato tra le due ragazze. Eppure, quello che sembrava un importante passo in avanti per una possibile riappacificazione tra le due gieffini, ha suscitato in Shaila un fastidio che ha fatto immediatamente notare a Pamela:

"Helena mi porta un bicchiere d'acqua e poi me la mette nel cul*"

Parole spiazzanti quelli della ballerina che non sanciscono di certo una pace. Questa risposta della Gatta è stata molto criticata dal web, che la considera eccessivamente e immotivatamente astiosa nei confronti di Helena che per la prima volta ha cercato di fare un passo verso la sua rivale.

“mi porta un bicchiere d’acqua e poi me lo mette al culo”ecco perché a me shaila non mi fa nulla,neanche le sue lacrime,invece di apprezzare il gesto di hele è sempre cattiva,ridicola,meno male che è solidare con le donne

ESISTE L’UMANITÀ#grandefratellopic.twitter.com/GTZuVCw1WD — Suavefiore🌺 (@suavefiore) February 10, 2025

