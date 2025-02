Grande Fratello, Shaila Gatta vuole lasciare la Casa dopo la sfuriata di Lorenzo polverato: ''Non sono il gioco di nessuno''

News VIP

Dopo la sfuriata di Lorenzo Spolverato nella notte, Shaila Gatta minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Spettacolo surreale nella casa del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato ha perso la ragione, urlando contro Shaila Gatta e intrufolandosi nel suo armadio per distruggere le loro lettere d’amore, portando l’ex Velina di Striscia la Notizia a correre in lacrime dalle sue amiche, raccontando cosa è successo e minacciando di lasciare la Casa.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta: il gieffino perde la ragione

La love story tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è decisamente tormentata ma questa notte il gieffino ha dato il suo peggio nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, Lorenzo ha confessato che Shaila sarebbe gelosa del suo rapporto con Chiara Cainelli ma la sua versione dei fatti è stata prontamente smentita dall’ex Velina di Striscia la Notizia, che ha rilanciato ammettendo che è proprio lui a suggerirle di dire di essere gelosa per strategia. Chiara e Zeudi Di Palma hanno creduto alla versione di Shaila e Lorenzo si è mostrato furioso nella notte.

La scena non è stata inquadrata ma, come riporta Biccy, è stata poi commentata dagli inquilini del Grande Fratello sotto shock per il gesto di Lorenzo, che avrebbe prima urlato a pochi centimetri dalla faccia della sua fidanzata per poi intrufolarsi nel suo armadio e distruggere le loro lettere d’amore. Insomma, nonostante sia il primo finalista di questa edizione del reality show di Canale 5, Lorenzo non sembra essere ancora soddisfatto e sembra aver totalmente perso il controllo. Nel frattempo, dopo la sfuriata e il gesto terribile che ha visto con i propri occhi, Gatta è corsa in giardino dalle sue amiche minacciando di lasciare il programma dopo quello che è successo. Ecco cosa ha detto e il suo sfogo.

Grande Fratello, Shaila Gatta vuole lasciare!

Che la relazione con Lorenzo Spolverato non sia esattamente sana non è un mistero, ma ora Shaila Gatta è stata messa davanti ad un bivio dopo la scenata del suo compagno durante la notte. L’ex Velina di Striscia la Notizia è rimasta scioccata dalla rabbia di Spolverato ed è corsa poi a sfogarsi con le amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, che si sono mostrate molto solidali nei suoi confronti. La ballerina ha raccontato che Lorenzo avrebbe strappato alcune cose nel suo armadio - stando ai discorsi riportati in giardino più tardi sappiamo che si tratta di alcune lettere d’amore - e poi ha chiesto di poter cambiare subito letto per non dormire con lei quella notte.

“In puntata piglio Alfonso e gli dico ‘fammi uscire adesso’. Perché adesso basta, non sono il gioco di nessuno. Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono. Su queste cose io sono matta. Perché ora va bene tutto, è un gioco, è lavoro, ma il mio lavoro non mi può devastare. Sta facendo una cosa molto infantile, ha messo in difficoltà due donne, perché siamo in due ad essere in difficoltà e in imbarazzo - riporta Biccy - Ma quello in imbarazzo deve essere lui”.

Questo lo sfogo di Shaila che ha minacciato di lasciare il Grande Fratello durante la puntata di questa sera, in onda su Canale 5. La ballerina ha continuato ammettendo di sentirsi distrutta da questo rapporto, perché Lorenzo sembra non volersi rendere conto dei problemi che ha e riversa tutto su di lei, concludendo le sue dichiarazioni con “lui è fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero“. Cosa accadrà nelle prossime ore? Certamente la situazione non è delle più rosee, senza contare che forse sarebbe anche ora che il Gf prendesse qualche tipo di provvedimento contro Spolverato e le sue reazioni di rabbia esagerate.

