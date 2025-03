Grande Fratello, Shaila Gatta scatenata: rivela un nuovo segreto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

News VIP

Shaila Gatta sconsolata e delusa dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato. La concorrente del Grande Fratello si sfoga, rivelando un altro segreto del suo ex fidanzato e di Helena Prestes.

Nella casa del Grande Fratello tutte le coppie sono in grave crisi. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno chiuso per sempre, almeno così sembra, e l’ex Velina di Striscia la Notizia non si dà pace, certa che lui l’abbia usata per tutto questo tempo. Mentre Spolverato si difende, Shaila rivela un segreto che riguarda anche Helena Prestes. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: è tutto finito!

Mancano pochissimi giorni alla Finale del Grande Fratello, fissata al 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, e gli equilibri delle coppie sono totalmente cambiati in un battito di ciglia. Mentre Mariavittoria Minghetti è in lacrime per l’eliminazione di Tommaso Franchi, del quale sente molto la mancanza anche a fronte del fatto che prima di lasciare la casa hanno vissuto un momento molto delicato del loro rapporto, Helena Prestes è disperata per Javier Martinez. Il sensuale argentino ha chiesto alla sua fidanzata di prendere le distanze quando ha visto Helena di nuovo complice con Lorenzo Spolverato, il quale nel frattempo è tronato single dopo la burrascosa rottura con Shaila Gatta. Quest’ultima è delusa e amareggiata per la fine della relazione con l’attore, soprattutto dopo aver visto che Lorenzo ha cercato conforto nella modella brasiliana e nel suo fidanzato.

Il rapporto tra Helena e Lorenzo è sempre stato molto particolare, segnato da una piccola infatuazione della modella nei confronti del gieffino, ma anche dal fatto che prima di entrare nella casa del Gf i due hanno avuto un rapporto di conoscenza fatto di chat sui social. Questo segreto era emerso durante gli ultimi mesi, quando non si capiva fino in fondo perché Helena fosse così distrutta all’idea che Lorenzo le avesse preferito Shaila, ma sembra che non sia l’unico segreto tra loro.

Grande Fratello, Shaila Gatta tradisce Lorenzo Spolverato e rivela il suo segreto: c’entra Helena Prestes (VIDEO)

Grande Fratello, Shaila vuota il sacco e mette in cattiva luce Lorenzo

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta tenendo banco nella casa del Grande Fratello. Se da una parte, infatti, c’è chi pensa che l’ex Velina di Striscia la Notizia abbia preso la giusta decisione, allontanandosi da una persona che a stento sa controllare la sua rabbia e i suoi gesti, dall’altra c’è anche chi ci vede del marcio. È senza dubbio il caso di Stefania Orlando, che si è esposta a favore di Spolverato, dichiarando di trovare la scelta di Shaila una scelta dettata dalla strategia, avendo visto che la coppia non la sta premiando assicurandole la Finale del Gf. Mentre Javier Martinez torna ad essere geloso di Helena Prestes e Lorenzo, rischiando la rottura con la modella brasiliana salvo poi recuperare con un bel chiarimento a borso piscina, Shaila si sfoga con le amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, finendo con il rivelare un nuovo segreto del suo ex fidanzato.

“Ragazze ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa, che Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Videochiamate pure - riporta Biccy - E non l’hanno mai ammesso".

Questa la notizia bomba sganciata da Shaila. È chiaro che la gieffina sia molto ferita per come si è conclusa la relazione con Lorenzo, ma la scelta di divulgare i suoi segreti dimostra anche la volontà di metterlo in cattiva luce, oltre che il timore che l’attore possa in qualche modo tornare tra le braccia di Helena, sua eterna rivale. Cosa ne pensate?

