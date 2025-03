Grande Fratello, Shaila Gatta rompe il silenzio: "Dissociata dal mondo"

News VIP

Pochi minuti fa Shaila Gatta ha scelto di intervenire con un vocale inviato ai fan nel suo canale Instagram per rivelare il suo stato d’animo dopo la sua eliminazione al Grande Fratello durante la semifinale.

La semifinale del Grande Fratello ha segnato una tappa dolorosa per Shaila Gatta, che è stata eliminata dal gioco, vedendo così sfumare il suo sogno di arrivare in finale. Per la ballerina, lunedì è stato un giorno amaro, il momento in cui la speranza di essere tra i finalisti si è infranta. Al momento, i concorrenti che hanno conquistato un posto in finale sono solo quattro: Jessica, Lorenzo, Zeudi ed Helena e l'ultimo posto in finale sarà svelato dopo l'esito del televoto tra Chiara e Mariavittoria.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno"

Sulla ballerina campana sono emerse numerose indiscrezioni dopo la fine della sua lunga avventura nel reality show targato Mediaset. Fonti vicine alla Gatta, hanno rivelato infatti che la fidanzata di Spolverato non abbia preso bene la sua eliminazione, e dopo la diretta della puntata, sarebbe stata avvistata "nera e in lacrime" e alle prese con scontri con le fan di Zeudi Di Palma e con l'ex gieffina, Stefania Orlando. Ma non è tutto. Sempre secondo recenti rumors, Shaila starebbe vivendo una crisi che coinvolgerebbe anche Lorenzo, che pare voglia lasciare, prendendo atto di determinate consapevolezze che avrebbe messo la parola fine con il modello milanese. Sembra che la ragazza campana voglia incontrare Lorenzo nella puntata di lunedì per renderlo partecipe della sua amara decisione.

Ma cosa c'è di vero in queste indiscrezioni? L'ex velina, da quanto è uscita dalla Casa si è trincerata nel silenzio ma questo pomeriggio, ha mandato un vocale nel suo gruppo Instagram commentando un video che la vede protagonista. Nel video, Shaila ironizza insieme a Giglio che le sta aggiustando le ali (i ragazzi dovevano fare uno shooting fotografico) e lei scherzando al parrucchiere romagnolo, ha affermato che la ali stavano cadendo per le troppe fesserie che stava ascoltando. Una risposta abbastanza esplicita della Gatta che poi nel vocale, ha aggiunto:

"Piccoli cucciolini adorati, buongiorno anzi, buon pomeriggio. Questo video rispecchia il mio mood interiore, sto continuando ad essere dissociata dal mondo. Ci sentiremo prima o poi, vi bacio tutti, grazie davvero di cuore per questo amore che sto ricevendo. Ricordate che la vita va sempre vissuta e vista con una chiave in vista positiva quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e la vita è bella perché il mondo è fatto a colori. Un bacetto"

Lunedì 31 marzo prossimo ci aspetta la finale di questa lunga edizione del Grande Fratello iniziata a settembre dello scorso anno. A contendersi lo scettro, Jessica Morlacchi Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes i quattro finalisti ufficiali. Il quinto posto andrà a MariaVittoria Minghetti o a Chiara Cainelli dopo l'esito del televoto in corso.

