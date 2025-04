Grande Fratello, Shaila Gatta, momento terribile: "Vorrei piangere tutto il giorno"

News VIP

Continua il malessere emotivo e fisico di Shala Gatta dopo la fine del Grande Fratello: "In questo momento dentro di me c'è solo dolore"

A distanza di quasi due settimane dalla fine della diciottesima edizione del Grande Fratello, continua a far parlare la fine della tormentata relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Sono sempre stata una ragazza piena di vita e oggi invece mi sento confusa, triste, depressa"

A chiarire definitivamente la sua posizione è stata proprio Shaila, che in un’intervista esclusiva al settimanale Chi ha raccontato la sua verità. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di rompere il silenzio e svelare i retroscena della rottura con il modello milanese, avvenuta clamorosamente in diretta durante la finale del reality.

"Ce l’ho anche con me stessa. La reazione che ho avuto è stata il frutto dell’influenza di persone manipolatorie, che usano le informazioni per il loro vantaggio senza mai ascoltarti davvero. In quel momento ho pensato: 'Dato che questa storia è nata qui, è giusto che finisca qui' Un amore passionale e travolgente, il loro, ma che — come ammette lei stessa — non era quello giusto: "Non ci si dimentica un amore forte in due secondi, ma so che non era adatto a me. Le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata, ma ho imparato una lezione preziosa."

Nell’intervista, Shaila non ha risparmiato critiche a Spolverato, definendolo una persona insicura, incapace di dare stabilità alla relazione e più concentrato sul gioco all’interno della Casa che sul loro rapporto.

"Mi portava all’esasperazione. Mi sentivo sempre in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata. Ho chiesto scusa troppe volte, dimenticando il mio valore," ha rivelato la ballerina, sottolineando come la sua bassa autostima l’abbia resa vulnerabile. "Lui stesso è vittima della sua insicurezza. La nostra è stata una storia tossica. Dopo la finale, non l’ho mai più sentito."

Il dolore di Shaila non si ferma e oggi, attraverso un post toccante sui social, la ballerina ha voluto aprire il suo cuore ai fan, mostrando senza filtri la fragilità di questo momento.

"Oggi il mio corpo non sta bene, la mia mente non sta bene. Sto cercando di smaltire sei lunghi mesi di surrealtà, odio mediatico e giudizi costanti. Mi sforzo di sorridere perché la società lo pretende, ma dentro di me c’è solo dolore. Sono sempre stata una ragazza piena di vita e oggi invece mi sento confusa, triste, depressa."

Shaila ha denunciato la pressione di una società che non lascia spazio alla vulnerabilità, che giudica senza comprendere. Nonostante tutto, l’ex velina non si arrende e ha deciso di affidarsi all’amore della sua famiglia e al supporto del suo psicoterapeuta per risollevarsi:

"E' triste vedere quanto poco ci si fidi della vulnerabilità altrui. Mi sento un pezzo di vetro. Mi sento tanto vulnerabile. Questo non fa parte del lavoro, questa è una conseguenza di questo lavoro. La mia vita, in questo momento, è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi, perché non ho le forze di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano. Quella della mia famiglia e del mio psicoterapeuta...”

Stando alle ultime indiscrezioni, nemmeno Lorenzo Spolverato sembra stia vivendo un momento sereno. Tutt'altro. Secondo quanto ha riferito un utente all'esperta di gossip, Deianira Marzano, il modello milanese avrebbe avuto un crollo emotivo.

