Grande Fratello, Shaila Gatta: "Mi merito la finale più di Helena, io non ho mai sgravato o provocato"

Lunedì 17 marzo andrà in onda il 40esimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto eliminatorio si sfidano diversi concorrenti: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez, Helena Prestes e Shaila Gatta.

Anche se uno di loro dovrà dire addio per sempre al reality a pichi giorni dalla sua conclusione, alcuni concorrenti hanno il dubbio, come è avvenuto qualche settimana fa, che la votazione possa in realtà decretare il quarto finalista dopo Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. A tal proposito Shaila, chiacchierando con Chiara e Zeudi ha paragonato il suo percorso a quello di Helena e ha affermato di essere convinta che si meriti la finale molto di più rispetto alla modella brasiliana.

"Tra me ed Helena che io vinca o che io perda io ne esco comunque vincitrice rispetto al mio percorso. Non ho mai sgravato, non ho mai tirato niente addosso a nessuno, per quanto anche la mia vita sia stata brutta, non come la sua, questa non è una giustificazione per

essere una persona ambigua in questo gioco e usare la gente per i tuoi scopi. In più non mi sono mai messa in mezzo a una sua relazione, non l'ho mai provocata se non lei al contrario, per cui ti dico: se la giustizia esiste in questo mondo dovrebbe essere cosi se perdo so che il mondo è ingiusto".