Grande Fratello, Shaila Gatta mette un punto con Javier: "INon sento trasporto emotivo, non sono coinvolta" [VIDEO]

L'ex velina di Striscia la Notizia, ha deciso di parlare direttamente con Javier Martinez e di mettere un freno alla loro conoscenza che sembrava poter prendere una piega del tutto diversa: "Oggi non sono la persona giusta per accoglierti in questo momento"