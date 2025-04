Grande Fratello, Shaila Gatta l'immagine che lascia tutti senza parole, "Non ho perso solo chili, ho perso pezzi di me"

News VIP

La ballerina campana, Shaila Gatta, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, è tornata sui social, ribadendo di non stare bene né fisicamente né psicologicamente. Anche Lorenzo Spolverato ha commentato le parole dell'ex Velina.

La ballerina campana, Shaila Gatta, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, è tornata sui social, ribadendo di non stare bene né fisicamente né psicologicamente. Anche Lorenzo Spolverato ha commentato le parole dell'ex Velina.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi…"

Come mai Lorenzo non dice niente? Perché secondo me ci sono cose che Shaila ha saputo per cui a lui conviene di stare zitto…Non di Lorenzo ed Helena ma del passato “colorato” di Lorenzo. Lei avrà saputo qualcosa ed è sicura di questa cosa che ha saputo, la stessa che le disse la mamma.

Nella tarda serata di ieri, Shaila ha pubblicato una foto sul suo canale Instagram, l'immagine della bilancia che segna 51 chili. La giovane campana ha perso peso affermando di non stare bene:

"Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte

Dalla conclusione del reality show, l'ex Velina, a differenza di tutti gli ex concorrenti, si è trincerata nel silenzio e non ha rilasciato nuove dichiarazioni o interviste in merito al suo percorso al Grande Fratello e al suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Con il modello milanese, Shaila, ha vissuto una storia d'amore molto travagliata e caratterizzata da molti alti e bassi ma anche di grande passione. Nel corso della finale del reality show, la ballerina, eliminata la settimana precedente, ha deciso di rientrare nella Casa per avere un confronto con Lorenzo e comunicargli la decisione di chiudere la loro relazione.

"Non riesco a capacitarmi di come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo così brutale e aggressiv. Hai giocato con me, hai cercato di isolarmi da tutti. Ho vissuto continui fraintendimenti e manipolazioni da parte tua, e questo mi ha fatto sentire usata e poco amata. Ogni donna merita un amore sano, e quello che ho vissuto non lo era affatto. Se c’è una cosa che rimpiango è di averti chiesto scusa troppe volte, quando invece avrei dovuto chiedere scusa a me stessa per aver permesso che mi trattassi in questo modo."

Ma sulla volontà di chiudere la storia d'amore con Lorenzo sono emersi anche altri rumor. Come ad esempio, che Shaila pur innamorata del modello abbia voluto ripulirsi l'immagine e concentrandosi sulla sua carriera o, come quello diffuso ieri dall'esperta di gossip Deianira Marzano per cui, la ballerina campana, una volta fuori dalla Casa sarebbe venuta a sapere del passato ambiguo di Spolverato e pertanto avrebbe preso la decisione di non continuare la relazione.

"Shaila non sta bene, posso confermarlo. Ho parlato con il suo manager, che mi ha detto che sta subendo una 'ghigliottina mediatica' ingiusta. È dimagrita, non sta bene…" ha dichiarato la Marzano e ancora:

"Come mai Lorenzo non dice niente? Perché secondo me ci sono cose che Shaila ha saputo per cui a lui conviene di stare zitto…Non di Lorenzo ed Helena ma del passato “colorato” di Lorenzo. Lei avrà saputo qualcosa ed è sicura di questa cosa che ha saputo, la stessa che le disse la mamma. Ma quando esce e viene a sapere qualcosa in più…che poi non c’è niente di strano ad essere bisex ma ci può stare che lei si rompe le scatole di stare con uno bisex. Vedo troppo strano il fatto che lei sia stata proprio categorica ed è convinta che lui non farà nulla perché non gli conviene. E’ stato con due piedi in una scarpa…Secondo me non sta parlando per non far venire a galla questa cosa. Secondo me lei lo ha anche tutelato non dicendo questa cosa e si sta prendendo pure gli insulti."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .