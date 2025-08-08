TGCom24
Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia il compleanno ma invita solo un'ex gieffina

Irene Sangermano

Shaila Gatta festeggia il suo compleanno ma sembra aver rotto con tutti i concorrenti del Grande Fratello tranne una.

Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia il compleanno ma invita solo un'ex gieffina

Il Grande Fratello si è concluso ormai da diversi mesi ma i protagonisti di questa edizione continuano a far parlare di loro. Shaila Gatta ha festeggiato il suo compleanno, festeggiando i suoi 29 anni con gli amici, ma non ha invitato nessun ex volto del programma ad eccezione di una concorrente. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia il compleanno

Shaila Gatta è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato ha tenuto i telespettatori con gli occhi incollati allo schermo tra discussioni infinite, momenti di passione e poi gesti al limite che hanno allarmato più di una persona, compresa la mamma di Shaila che non è mai sembrata particolarmente favorevole alla relazione. Uscita di scena a pochi passi dalla finale, l’ex ballerina di Amici ha potuto osservare il suo percorso dell’esterno e ha capito di essersi ritrovata in una relazione poco sana.

Così, proprio durante la Finale, Shaila ha fatto il suo trionfale ingresso in casa e ha lasciato Lorenzo in diretta nazionale. Sull’ex coppia si sono avvicendati diversi gossip e Lorenzo ha mandato un messaggio velenoso alla sua ex, tra vari commenti cattivi che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Poche ore fa, Gatta ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno con un party allegro e pieno di amici, mostrandosi molto più serena rispetto a qualche mese fa quando, dopo il Grande Fratello, ha perso molti chili per lo stress. Ma c’era qualcuno dei suoi ex coinquilini al party?

Grande Fratello, Shaila invita solo Zeudi!

Sebbene durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Shaila Gatta avesse stretto dei forti legami all’interno della casa, come con le ragazze di Non è la Rai che l’hanno sempre spalleggiata, poi Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Yulia Bruschi, una volta terminata la sua esperienza nel reality show di Canale 5 le cose sono cambiate. Shaila ha rotto con Lorenzo Spolverato ma anche con Chiara e il fidanzato Alfonso D’Apice e così alla sua feste di compleanno, che si è tenuta qualche ora fa, Gatta ha invitato solo ed esclusivamente un’ex inquilina del Gf.

Di chi si tratta? Della chiacchieratissima Zeudi Di Palma, l’unica che sembra aver continuato a frequentare anche lontano dalle telecamere tanto da volerla alla sua festa. Cosa ne pensate? Del resto anche Zeudi ha litigato un po’ con tutti quindi forse si sono ritrovate.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

