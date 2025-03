Grande Fratello: ''Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Velo pietoso'', arriva una stoccata inaspettata

News VIP

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello, continuano a dividere e anche un'ex tentatrice di Temptation Island non è convinta da questa coppia.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono una coppia focosa, litigiosa, polemica e anche due grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. Ma la coppia non convince tutti, e anche un’ex tentatrice di Temptation Island si unisce al coro di coloro che non li trovano un buon esempio.

Grande Fratello, Maika Randazzo contro gli Shailenzo

Nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno iniziato a conoscersi quasi per gioco e alla fine si sono innamorati, formando una coppia molto particolare, divisa tra la passione e l’incapacità di comunicare nel giusto modo le proprie sensazioni, alternando momenti di romanticismo a momenti di grande tensione. Il carattere particolare di Lorenzo delude spesso Shaila, che non riesce a far finta di nulla e cerca un confronto continuo, portando il suo fidanzato ad isolarsi ancora di più e nutrire dubbi sul futuro. Insomma, la situazione è incerta in particolare ora che siamo sempre più vicini alla finale, ma non si può negare che gli Shailenzo stanno tenendo in piedi questa edizione del Gf insieme a pochi altri protagonisti. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, anche l’ex tentatrice Maika Randazzo ha voluto commentare questa edizione del reality show di Canale 5, ammettendo di avere una predilezione per Helena Prestes, pur riconoscendo in lei un’abile stratega.

“Shaila e Lorenzo? Stenderei un velo pietoso. Se c’è un sentimento tra di loro non riesco a capirlo, ma come telespettatrice ho visto tanti, tantissimi atteggiamenti che… anche meno! La TV la vedono anche tantissimi ragazzi da casa! Capisco il gioco, capisco le clip, però anche meno. Anche perché loro sono entrati lì dentro, hanno creato la storia, si chiamano “compagno” e “compagna”, però poi il loro percorso è basato su quello: litigi e pace. Non ci fanno vedere altro. E’ come se fosse una registrazione in loop”.

Insomma, secondo Maika i due stanno giocando e lo stanno anche facendo male, tornando sempre al punto di partenza e fornendo al pubblico sempre lo stesso spettacolo. Del resto l’ex tentatrice ha osservato bene le dinamiche del programma, dato che ad inizio anno quando era stato annunciato il cast anche lei avrebbe dovuto farne parte.

Grande Fratello, Maika Randazzo parla dell’occasione sfumata

Mentre la nuova edizione del Grande Fratello sta giungendo al termine e abbiamo già i primi due finalisti ovvero Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, Maika Randazzo riflette sull’occasione persa. Ad inizio anno, infatti, l’ex tentatrice di Temptation Island aveva attirato l’attenzione di Alfonso Signorini che l’avrebbe voluta nella casa più spiata d’Italia con Lino Guanciale, il partenopeo che ha perso la testa per lei durante il percorso nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, al punto da spingerlo a mettere fine alla sua relazione con Alessia Pascarella.

“Era stato contattato Lino… questa vicenda avrebbe coinvolto anche me. Per un errore non mio mi sono persa questa esperienza, che comunque sarebbe stata una bella esperienza. Visti i protagonisti, forse ti dico: è andata bene così”.

Questa la riflessione di Maika, che ha ammesso che avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello, ma di non averci sofferto poi così tanto visto che il cast di questo anno non la convince. Nel frattempo, l’ex tentatrice ha confermato di non essersi mai più messa in contatto con Lino da quando è tornato a fare coppia con Alessia, confidando poi di credere in questo ritorno di fiamma esclusivamente in virtù del fatto che Pascarella è una donna davvero innamorata.

