Grande Fratello: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato spietati contro MariaVittoria che ha parlato dei sui disturbi alimentari

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, MariaVittoria Minghetti, dottoressa romana di 31anni, ha parlato, per la prima volta, dei problemi avuti con il cibo e dei disturbi alimentari con cui ancora oggi combatte. La gieffina ha parlato anche dell'aiuto che ha ricevuto grazie alla terapia, dell'importanza di quest'ultima per affrontare un disagio molto limitante e anche diffuso.

In molti hanno apprezzato la confessione di MariaVittoria che ha voluto condividere con tutti un aspetto molto intimo di se stessa:

Nei giorni successivi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno parlato di questa confessione, entrambi attirandosi le ire del pubblico. L'ex velina ha usato un'espressione molto infelice ("si facesse curare" ) mentre il modello milanese ha persino insinuato che MariaiVittoria abbia parlato di questa problema per accattivarsi il pubblico e quindi salvarsi dalla nomination.

In giardino, parlando con altri inquilini, Shaila ha dichiarato:

"Tommaso per starti dietro non riesce ad emergere come dovrebbe. Perché tutto il suo tempo e le sue energie sono sprecate o usate per risolvere i tuoi problemi, per comprenderti, per accettare le tue crisi isteriche, le tue urla. Per quanti problemi una persona possa avere ad un certo punto, vengono più persone che ti ripetono la stessa cosa, fatti due domande e inizia a curarti".

Tempo fa, parlando di Helena Prestes che ha perso entrambi i genitori, la Gatta, chiacchierando con Luca ha suscitato lo stesso clamore per l'insensibilità mostrata affrontando il discorso:

"A me non dà fastidio che tu abbia simpatia per lei. Ma per me era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo coprire o giustificare certe cose perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di metterci in discussione e basta dai”