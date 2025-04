Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono risentiti: ''Si sono scambiati messaggi''

News VIP

Sembra che ci sia una svolta nel possibile ritorno di fiamma degli Shailenzo. Nelle ultime ore, infatti, si parla di messaggi tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo l’addio al Grande Fratello.

Nuovi aggiornamenti molto importanti sugli Shailenzo. Dopo la fine del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno preso strade diverse ma, mentre la ballerina ha deciso di non voltarsi mai indietro, il gieffino si è detto pronto a ricominciare il rapporto. Ora sembra che i due si siano scambiati alcuni messaggi, ecco cosa c’era scritto.

Grande Fratello, la fine degli Shailenzo

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha decisamente intrattenuto tutti i fan del Grande Fratello questo anno, certo non sempre nel migliore dei modi. Il rapporto nato tra l’ex Velina di Striscia la Notizia e l’attore, infatti, non è stato propriamente sano, fatto di alti e bassi continui, sceneggiate furiose, urla e gesti eclatanti, poi silenzi punitivi e amoreggiamenti davanti a tutta Italia, momenti hot e poi di nuovo tutto daccapo. Insomma, Shaila e Lorenzo non l’hanno evidentemente gestita nel migliore dei modi ed ecco che, eliminata ad un passo dalla Finale del Gf, la ballerina ha avuto modo di osservare tutto il rapporto dall’esterno finalmente, comprendendo di aver vissuto un rapporto tossico.

Insomma, Shaila si è così presentata durante la Finale e ha mollato Lorenzo in diretta tv facendoci tutti alzare dal divano, e mandando in crisi il fandom degli Shailenzo che si è immediatamente diviso, finendo per appoggiare in gran parte Lorenzo. Shaila ha parlato del momento delicato, del grande dimagrimento che ha subito e del desiderio di piangere e basta dopo aver scoperto come si è lasciata trattare dal suo ex fidanzato. Spolverato invece, vuole riprovarci e su questo non abbiamo dubbio: può mai un uomo come lui accettare di essersi trovato con la porta chiusa in faccia?

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo si sono sentiti per messaggio!

Dopo aver deciso di lasciare Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta si è ritirata nella sua tristezza e solitudine, forse anche delusa dall’aver scoperto che il suo percorso al Grande Fratello non è stato percepito come credeva dal pubblico di Canale 5. Lorenzo vorrebbe riprovarci ed è chiaro che in qualche modo voglia convincere l’ex Velina di Striscia la Notizia a concedergli una seconda occasione, ma ci sarà riuscito? A svelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano, ospite a Casa Lollo.

“Loro dei messaggi se li sono mandati, però non è successo niente al di là di questi messaggi, sono stati dei messaggi di due persone che comunque si trattano con freddezza. Lei si è pentita di quello che è successo all’interno della casa, ma solo perché non ha dato una buona impressione di sé, quindi ovviamente sta scaricando su di lui […] Di persona non si sono visti però si sono scritti e si sono sentiti anche attraverso amici, prima si sono salutati attraverso Yulia e poi dopo si sono anche scritti, ma anche ieri si sono scritti, però in modo freddo”.

Insomma tra Shaila e Lorenzo ci sarebbe stato uno scambio di messaggi anche se in modo freddo, senza grandi contenuti. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha evitato di incontrarlo a Milano, preferendo mantenere le distanze, ma non è detto che a breve tra loro possa riaccendersi la scintilla. Del resto nella casa del Grande Fratello ci hanno abituato proprio a questo schema.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .