Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato parlano di malocchio e si gettano il sale alle spalle

Shaila e Lorenzo, dopo un gesto di Helena, parlando di riti per scacciare la sfortuna: nuove polemiche intorno agli Shailenzo.

Nella Casa del Grande Fratello, le tensioni non si placano e Shaila Gatta si ritrova nuovamente al centro di due diverse polemiche: la prima legata a un gesto scaramantico, la seconda alle sue dichiarazioni su Helena Prestes e Javier Martinez.

Grande Fratello, Shaila Gatta tra superstizioni, critiche e frecciate a Helena Prestes

Giovedì notte, dopo una discussione accesa con un'altra concorrente, Shaila si è sfogata con Lorenzo Spolverato, ma improvvisamente si è accorta che la sua collana con un ciondolo portafortuna si era rotta. "Oddio, mi si è rotta la collana! Questa allora mi ha protetto dal malocchio. Dio mio che paura", ha esclamato la ballerina.

La frase ha fatto il giro dei social, scatenando critiche da parte di alcuni utenti che hanno considerato il commento esagerato e fuori luogo.

La polemica è poi esplosa la sera successiva, quando durante la cena Helena Prestes ha portato delle bruschette a Lorenzo e Shaila. Quest'ultima, dopo aver preso il pane, ha lanciato del sale dietro le spalle – prima a sinistra e poi a destra – suggerendo poi a Lorenzo di fare lo stesso.

Il ragazzo, sorpreso, ha chiesto:

"Ma porta fortuna? Ok, allora butto dietro tutto il barattolo!"

La scena è diventata subito virale su X (Twitter), dove centinaia di utenti hanno criticato il gesto, considerandolo irrispettoso nei confronti di Helena. Al contrario, i fan della coppia Shailenzo hanno difeso Shaila e Lorenzo, definendo il gesto semplicemente scaramantico e senza malizia.

Helena le porta il pane… mentre Shaila butta subito il sale. Lorenzo dice serva il barattolo.

Ma non è finita qui. Dopo cena, Shaila e Chiara Cainelli si sono concesse una chiacchierata in giardino, tornando su un argomento che le sta particolarmente a cuore: la relazione tra Javier Martinez ed Helena Prestes.

Entrambe hanno messo in dubbio la sincerità del rapporto, con Chiara che ha dichiarato:

"Ma che lui abbia scelto lei perché era l'ultima della lista per me è palese."

Shaila ha rincarato la dose, affermando che secondo lei Helena non sarebbe affatto coinvolta sentimentalmente:

"Non lo so se lui è così di carattere, però quando la tua donna è in difficoltà, a prescindere che lei sbagli, non ti viene naturale difenderla? Comunque a me lei non sembra presa per niente."

La ballerina ha poi aggiunto un altro dettaglio significativo, facendo riferimento a un episodio avvenuto durante una festa:

"Tu sei innamorata del tuo compagno e come gli porti rispetto? Vai vicino a Lorenzo e gli dici: 'Peccato che...'? Ma sei una profumiera pure tu allora!"

Chiara ha provato a minimizzare, dicendo che probabilmente si trattava di uno scherzo, ma Shaila non ha voluto sentire ragioni:

"Ma vaffa**lo, non ci credo proprio. Lei è sé stessa quando non c'è Javier."

Grande Fratello, domani, lunedì 24 marzo in onda la semifinale

Mentre la finale si avvicina, le alleanze e le antipatie nella Casa si fanno sempre più evidenti. Shaila e Chiara sembrano aver definitivamente preso le distanze da Helena e Javier, mettendo in discussione la veridicità del loro rapporto ma anche da Zeudi, soprattutto la ballerina insieme al fidanzato che ormai, reputandola un stratega hanno deciso di prendere le distanze dalla giovane campana. Domani, lunedì 24 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale di questa edizione. Sono due i posti ancora per la finalissima, dopo Lorenzo, Jessica e Zeudi, chi saranno gli altri due concorrenti a contendersi lo scettro della vittoria? Al televoto, questa settimana, si sfidano Helena, Chiara e Giglio-

