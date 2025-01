Grande Fratello, Shaila Gatta contro Stefania Orlando: "La coppia le fa paura"

News VIP

Shaila Gatta replica a Stefania Orlando che accusa i Shailenzo di fingere per avere più clip in puntata e essere sempre al centro delle dinamiche del Grande Fratello.

Gli ultimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello sono stati segnati da tensioni crescenti per Shaila Gatta, protagonista di un nuovo scontro acceso con Lorenzo Spolverato. La loro lite e la successiva riappacificazione ha fatto mormore alcuni gieffini in primis Stefania Orlando che ha accusato la coppia di voler sempre stare al centro dell'attenzione.

Grande Fratello, Shaila Gatta contro il punto di vista di Stefania Orlando: "La verità è che la coppia li spaventa, perché siamo due persone con carisma"

La Orlando si è detta scettica sulla genuinità del rapporto tra i due, lasciando intendere che potrebbe esserci un calcolo strategico dietro i loro comportamenti. Le osservazioni di Stefania e di altri concorrenti hanno generato un forte malumore in Shaila, che si è confidata con alcune coinquiline tra cui Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Mariavittoria Minghetti. Durante una chiacchierata, la ballerina ha espresso il suo disappunto per il giudizio ricevuto, sottolineando quanto sia rimasta sorpresa dal modo in cui viene percepita la sua relazione con Lorenzo. Secondo Shaila, le critiche nasconderebbero una forma di insicurezza nei confronti della coppia:

"È un po’ contraddittoria come cosa, io cerco voi tante volte, non siete sempre voi che cercate me. A parte alcune cose che condivido con voi di Lorenzo o della Casa di che parliamo? La verità è che la coppia li spaventa, perché siamo due persone con carisma, a volte penso che si devono attaccare a noi per dire qualcosa. Noi siamo rumorosi di natura, siamo due pazzi, ma non ce ne puoi fare una colpa. Non sono un’attrice nella vita, non è il mio lavoro. Anche questa roba di unirci era una tattica? L’ha detto per fini suoi. Anche il fatto che ci siamo baciati sulla sua sedia a tavola… ma che è di proprietà?"

Stefania non ha fatto alcun passo indietro, anzi oggi, ha rincarato la dose e la questione verrà affrontata nel corso della diretta di questa sera in cui si è già annunciato che i "Shailenzo" verranno messi sotto accusa da alcuni inquilini per la loro teatralità nei loro comportamenti.

Parlando con Pamela, Eva Grimaldi e laria Galassi, la Orlando ha ribadito il suo punto di vista dicendo anche che secondo lei fuori dalla casa , il rapporto tra Shaila e Lorenzo non durerà:

"Che si piacciano non lo metto in dubbio ma questi durano due giorni fuori di qui. Però qua sanno che questa cosa serve per andare avanti. Adesso Helena è uscita non c'è più motivo per litigare e ti inventi una cosa talmente plateale, talmente teatrale... Capito Pamela cosa intendo? Forse per voi è normale perché ci siete abituati e li avete visti cosi più volte. Per me no. Io sono entrata che avevo questa idea di loro, poi l'ho cambiata e pensavo invece si amassero davvero, ora sono tornata alla mia prima idea".

