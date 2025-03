Grande Fratello, Shaila Gatta contro Stefania, Helena: "Vipere che fanno solo inciuci e si vestono male"

News VIP

Shaila, tornando a parlare delle parole di Maria Teresa Ruta durante l'ultima puntata del Grande Fratello, ha sparlato delle sue compagne d'avventura puntando il dito contro Stefania Orlando e Helena Prestes.

A poco più di due settimane dalla fine di questa lunga edizione del Grande Fratello, i concorrenti rimasti passano molto tempo a chiacchierare sulle dinamiche del gioco e sparlare di volta in volta delle loro antipatie reciproche. Negli ultimi giorni, il "clan" capitanato da Lorenzo Spolverato avuto un principale argomento su tutto, ovvero Stefania Orlando che non viene sopportata dal gruppo del modello milanese, in particolare da lo stesso Lorenzo, Giglio e Shaila Gatta.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Quelle cosa fanno oltre a essere vipere?"

La ballerina, tornando a parlare dell'intervento di Maria Teresa Ruta durante l'ultima puntata del reality, ha colto l'occasione per esternare la sua antipatia nei confronti della Orlando ma non solo. La Ruta nella diretta, ha preso le parti di Stefania che era stata attaccata sia da Shaila e che da Luzzi, ricordando ai concorrenti che senza di lei, la Casa sarebbe particolarmente noiosa. La Gatta, quindi, ha colto l'occasione per sottolineare che la Orlando e Helena non vivacizzano affatto il reality show e le ha attaccate anche sul personale. L'ex velina, parlando con Chiara e Zeudi, ha dichiarato:

"Ma che canale guarda Maria Teresa Ruta? Dice che senza Stefania non ci sarebbe divertimento. Quella dorme, l’altra gioca solo a briscola, quell’altra ancora sparla e basta tutto il giorno a inciuciare. A me non ha fatto nulla la Ruta, ma questa volta ha detto una cavolata grossa. Amò, togli noi con Lore e Giglio che facciamo casino, poi cosa c’è? Sta casa senza di noi sarebbe un mortorio. Quelle cosa fanno oltre a essere vipere? Maria Teresa è di parte e non ha detto la verità. Questa roba della simpatia è una cavolata proprio“.

Shaila le ha definite vipere e parlando al plurale, si è riferita anche ad Helena. Solo infatti due le antagoniste del gruppo, la modella brasiliana e la Orlando. La ballerina conta invece Spolverato, Giglio, Chiara e Zeudi, l'altro gruppo.

Quelle fanno solo inciuci, si vestono male, stanno in pigiama, mamma mia. E posso dire una cosa? Menomale che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico! Altro che quella… Stefania Orlando. Cara Maria Teresa Ruta ma cosa hai visto? Ha detto che si divertono guardando Stefania, certo… Leva noi che facciamo un po’ di casino e non c’è nulla".

Stasera andrà in onda il 39esimo appuntamento con il Grande Fratello in prima serata su Canale 5. Stefania, Chiara e Helena sono al televoto e una di loro dovrà dire addio per sempre alla Casa ad un passo dalla finale. Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma si sono invece aggiudicati un posto come finalisti nella puntata del 31 marzo che chiuderà i battenti di questa lunga edizione.

