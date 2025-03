Grande Fratello, Shaila Gatta contro Alfonso Signorini: "Mi viene sempre contro, non sto mai dalla mia parte"

News VIP

Shaila Gatta ha commentato lo scontro avuto con Javier Martinez durante la 37esima puntata del Grande Fratello, puntando poi il dito contro Alfonso Signorini.

Nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati al centro di diverse questioni e dinamiche hanno acceso gli animi di tutti gli inquilini. Nella diretta c'è stato anche uno scontro tra la ballerina e Javier Martinez.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro"

Dopo la puntata, Shaila ha parlato della vicenda con Chiara e Zeudi, ricordando cosa le ha detto Javier e affermando di essere stata contenta che sia stata difesa anche da Alfonso Signorini. Le cose, tuttavia, non sono andate così e Zeudi, infatti, ha spiegato meglio alla Gatta che il conduttore in realtà ha difeso il pallavolista argentino.

"Ragazze, ma quando stasera ho parlato e ho smascherato Javier che mi ha detto le parolacce? Pure Alfonso mi ha difeso e mi ha fatto piacere, ha detto ‘dire a una ragazza che si deve fare i ca**i suoi è brutto” ha commentato Shaila con le sue compagne d'avventura.

“No amo, non era così, anzi è andata al contrario! Alfonso ha detto che Javier non ha detto una cosa così grave. Ha detto pure che se mettessero delle telecamere in casa sua sentiremmo di peggio“, ha replicato Zeudi. A quel punto, la ballerina, ha tenuto a sottolineare che Signorini le va sempre contro e difende sempre Javier e Helena:

“Ah pure? Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa! Vabbè, comunque, qua dentro ci sono proprio due pesi e due misure. Se facciamo qualcosa noi, veniamo subito bastonati e ci criticano e lo fanno vedere, se invece lo fanno Javier ed Helena, tutto a posto oppure non si vede. Uff, ma poi dopo tutto quello che sto subendo. Non si capisce perché quelli dell’altro gruppo possano fare tutto e nessuno li additi. Io ero convinta che Alfonso mi avesse difeso, invece no! Che illusa, mamma mia, che illusa!”

Nel corso del prossimo appuntamento, in onda lunedì 10 marzo, verrà nominata la terza finalista dell'edizione, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Shaila Gtta è in nomination insieme a Zeudi Di Palma Stefania Orlando, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Quello che le concorrenti non sanno, però, è che il televoto non decreterà un'eliminazione, ma la proclamazione del terzo finalista dell'edizione in vista della finale, prevista per lunedì 31 marzo prossimo.

