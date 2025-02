Grande Fratello, Shaila Gatta consola Zeudi delusa da Javier: "Ti sei scansata un fosso!"

News VIP

Dopo il bacio tra Javier e Helena, Zeudi si è sfogata con Shaila. Entrambe le ragazze non credono ai sentimenti dell'argentino verso la modella convinte che si sia lasciato andare solo per compiacere il pubblico.

Dopo la ventottesima puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha finalmente deciso di lasciarsi andare con Helena Prestes. I due ragazzi dopo tanti mesi in cui la modella brasiliana si è esposta dichiarando e palesando un sentimento nei confronti dell'argentino, si sono baciati in camera da letto. Entrambi hanno dichiarato di voler procedere a piccoli passi e Javier, confidandosi con Alfonso il giorno dopo, ha dichiarato che è stato un bel momento ma non si considera fidanzato.

Grande Fratello, Zeudi delusa da Javier, Shaila la consola: "Per darsi un bacio hanno dovuto chiamare Signorini e fare una puntata intera a spiegargli come si fa"

Molti inquilini sono rimasti increduli dal cambiamento rotta di Javier che per diversi mesi ha affermato con convinzione di vedere Helena solo come un'amica e di non vederla come un'ipotetica fidanzata. Anche al ritorno in Casa della modella, i due gieffini hanno nuovamente affrontato il discorso e Javier è stato piuttosto chiaro nel ribadirle che non provava un sentimento. Nel mentre, il 29enne argentino si è avvicinato a Zeudi, suscitando la gelosia e di Helena.

Dopo il bacio tra la Prestes e Javier, Zeudi ha trascorso diverse ore da sola ed è apparsa particolarmente provata. Parlando con Shaila Gatta, ha ammesso di essere rimasta colpita dal pallavolista per cui prova un'attrazione fisica e con cui stava trovando un'intesa che non le succedeva da molto tempo. Le due ragazze in camera si sono confrontate ed entrambe non credono alla sincerità di Javier:

"Stanotte si sono baciati dopo la puntata, ci è riuscito - ha dichiarato Shaila - altrimenti perdeva di credibilità, ha dovuto..ma ti posso dire una cosa, ti sei scansata un fosso! Quando noi ci innamoriamo, ci prendiamo di qualcuno, diventiamo dei polli, diventiamo delle fesse e perdiamo le bussole. Ma un uomo che dice ad una donna "non so cosa mi frena", ti frena che non ti piace abbastanza davvero! perché l'ha sempre detto! Ti sei fidata perché forse sentivi perché magari eri pronta a fidarti un'altra volta, poteva essere lui come un altro, con lui ti è andata male, magari il prossimo sarà una persona migliore. Di lui ti dico, non ci credo."

Zeudi ha concordato con Shaila:

"Neanche io ci credo, nessuno ci crede. Io ce l'ho più con lui. Avrei voluto conoscerlo perché mi ha colpito come uomo dato che cmq non mi era mai successo, mi sono sentita ascolta. C'è stata attrazione fisica, non mi succedeva da tanto tempo con un uomo, non mi succedeva dai tempi del mio primo ragazzino. Cosa voleva fare? il triangolo? e poi buttarti su di lei che è forte. Javier sta dando pane al pubblico!

Shaila ha ribadito l'incoerenza di Javier che qualche giorno prima affermava di vedere Helena solo come un'amica:

"Amore per darsi un bacio hanno dovuto chiamare Signorini e fare una puntata intera a spiegargli come si fa. Perché la verità è che quando una persona ti piace, non hai freni Gli piace piacere e perché siamo al Grande Fratello perché fuori da qua lui farebbe diversamente . Un uomo per rispetto di se stesso e dell'altra, dice aspetta. Fino a due giorni fa diceva che Helena era solo un'amica, ieri sera si è sentito alle strette e ha detto no c'è qualcosa di più e poi è arrivato il bacio. a 30 anni tutto questo casino per un bacio, sono cinque mesi che dice che non è il suo tipo. Io di lui non mi fido, non ci credo, si vede quanto c'è passione, emozione"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .