Grande Fratello, Shaila e Zeudi amicizia ritrovata, il video che fa discutere

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma a distanza di due settimane dalla fine del Grande Fratello, hanno deciso di mostrarsi nuovamente insieme sui social, pubblicando un video che ha fatto immediatamente il giro del web.

A distanza di due settimane dalla fine del Grande Fratello, pare che le due ex gieffine Zeudi Di Palma e Shaila Gatta si siano ritrovate al termine del reality show. Le due ex gieffine si sono immortalate sui social, intente a danzare sulle note di "Anema e core". Il video ha fatto immediatamente il giro del web, dividendo il pubblico.

Grande Fratello, Zeudi e Shaila infiammano i social: il video a sorpresa

Le due ex protagoniste del Grande Fratello, nelle ultime settimane vissute all’interno della casa più spiata d’Italia, avevano avuto uno scontro acceso che le aveva portate a prendere le distanze l'una dall'altra. Tra Shaila e Zeudi, infatti, era calato un clima di forte tensione: Shaila non nutriva più fiducia nei confronti di Zeudi, arrivando persino a rivolgerle parole dure e taglienti durante le discussioni.

Tuttavia, a sorpresa, la situazione sembra essersi completamente ribaltata. Ieri, infatti, le due si sono incontrate fuori dal contesto del reality e hanno deciso di mostrarsi nuovamente insieme sui social. Questo gesto, che a prima vista potrebbe sembrare il segnale di una riconciliazione sincera, ha invece scatenato una valanga di polemiche tra gli utenti dei social network.

In particolare, molti follower si sono scagliati contro Shaila, accusandola di aver orchestrato questo riavvicinamento non tanto per motivi affettivi o per mettere da parte le incomprensioni, quanto piuttosto per cavalcare l’onda dell’hype e attirare attenzione mediatica. Tra i tanti commenti critici riportati anche da Biccy, si leggono considerazioni piuttosto taglienti: "E il falso poi era Lollo?", scrive ironicamente qualcuno, riferendosi alla presunta incoerenza della situazione. Un altro utente osserva: "È tutto così finto. Il fandom di Zeudi aveva chiesto a gran voce questa pace ed eccoli accontentati. In casa la Gatta gliene aveva dette di tutti i colori, ma a loro va bene così, basta che non sia Helena il bersaglio. Com’era? Ah sì, all’hype non si comanda!". Ancora, c’è chi non risparmia critiche dirette: "Se ne sono dette di ogni, Shaila ha dovuto perfino rinunciare alla finale per colpa sua. Ridicole, se chiedete a me."

Insomma, nonostante l’apparente ritrovata armonia tra Shaila e Zeudi, il pubblico sembra tutt'altro che convinto della genuinità di questo chiarimento. Il sospetto che si tratti di una mossa studiata a tavolino per riaccendere i riflettori su di loro resta forte, e le critiche continuano ad alimentare il dibattito online

