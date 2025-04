Grande Fratello, Shaila e Lorenzo, dopo la puntata arrivano fischi per la Gatta, "costretta a lasciare anche se innamorata"

News VIP

Shaila Gatta, tra le protagoniste del Grande Fratello che si è concluso ieri con la vittoria di Jessica Morlacchi, sembra sia stata presa di mira dal pubblico dopo la sua decisione di lasciare in diretta Lorenzo Spolverato.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello, che ha riservato una sorpresa inaspettata: Shaila Gatta ha deciso di interrompere la sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta, rivelando di aver visto alcuni filmati della loro storia e di aver capito che tra loro c’era "un amore tossico".

Grande Fratello, Shaila Gatta fischiata dal pubblico. Parpiglia: "Costretta a lasciare Lorenzo anche se innamorata"

Una decisione che ha sorpreso Lorenzo, che non si aspettava affatto quelle parole dalla sua fidanzata, e anche i fan della coppia, ora curiosi di capire cosa sia successo realmente tra i due dopo la diretta. A tal riguardo, un membro del pubblico ha raccontato ad Amedeo Venza che, dopo la fine del programma, Shaila è stata accolta da fischi e urla mentre lasciava lo studio:

“Ciao Amedeo, non so se ti interessa, ma eravamo nel pubblico della finale del Gf e, appena terminato il programma, erano circa l'una e un quarto, Shaila è stata presa da fischi e urla, con cori che urlavano 'fuori, fuori, fuori'. Lei ha reagito e, a un certo punto, è scappata dallo studio. Ovviamente non potevamo usare i telefoni, quindi non ho video, ma posso dirti che è stata una scena davvero spiacevole. Alla fine, questa ragazza non ha fatto del male a nessuno, ha 29 anni e una vita davanti, non meritava quei fischi.”

Per quanto riguarda i dettagli sulla vita privata di Shaila e Lorenzo, sui social sono circolate voci secondo cui la Gatta avrebbe dato uno schiaffo al suo ex, voci successivamente confermate dalla giornalista Grazia Sambruna:

“Mi confermano dal Gf che, dopo la puntata, Shaila avrebbe davvero dato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato. Il motivo? Direi che potremmo pescare qualsiasi carta dagli ultimi 4-5 mesi.”

Deianira Marzano ha poi svelato ulteriori dettagli, spiegando che il modello milanese sarebbe stato "bandito" da Mediaset e che Shaila, per proteggere la sua carriera, avrebbe deciso di prendere le distanze da Lorenzo. Quest'ultimo, dopo la finale, è stato sommerso dall'affetto dei fan:

“Pare che Lorenzo Spolverato sia stato segnalato ai vertici e che ora non vogliano più vederlo nemmeno con il binocolo. Per questo motivo, Shaila – per non compromettere la sua posizione professionale in Mediaset – ha deciso di tagliare i ponti. Anche se, diciamocelo, quello che abbiamo visto non era certo colpa solo di Spolverato. Quanto alla vittoria di Jessica, è stata voluta per inviare un messaggio forte e chiaro a quei fandom tossici che volevano decidere loro chi dovesse vincere, invece di lasciare la scelta al pubblico da casa. Già si stanno prendendo provvedimenti per le prossime edizioni, affinché il televoto non venga più manipolato. Detto ciò, di questa edizione non rimarrà molto da ricordare. Spolverato ora può prepararsi per un ruolo in una recita parrocchiale. Amen.”

Sulla questione è intervenuto anche il noto giornalista Gabriele Parpiglia che per anni ha lavorato al Grande Fratello. Parpiglia ha dichiarato che in Shaila è stata costretta a lasciare Lorenzo seppur innamorata per salvaguardare e tutelare la sua immagine:

"All'inizio del Gf avevo scritto quanto fosse "sgamata" Shaila, quando conoscesse il mondo dello spettacolo in onda e fuori onda. Ho letto il suo discorso (quello che Shaila ha detto a Spolverato) scritto con un autore accanto, non credo ad un parola.. Credo che le abbia visto la prima serata tra Codacons, sesso e offese e un comportamento oltre il buon gusto, e d'accordo con la sua agenzia (seppur innamorata) abbia deciso di salvare quel poco che rimane (intendo soldi) per fare qualche sponsorizzata o serata. Tattica condivisibile ma pessima come del resto questa edizione"

