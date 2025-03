Grande Fratello, Shaila, Chiara e Zeudi infastidite dai gemiti di Helena con Javier: "Lo fa apposta"

News VIP

Le tre gieffine, sempre compatte contro Helena, hanno esternato il loro disturbo nel sentire la modella brasiliana e Javier Martinez nella loro intimità.

Le tre gieffine Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta si sono ritrovate a confrontarsi su un tema che negli ultimi giorni sta facendo discutere l'intera Casa del Grande Fratello: l'eccessiva intimità notturna tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Grande Fratello, Zeudi, Chiara e Shaila e il fastidio verso Helena nell'intimità con Javier

Secondo le tre ragazze, infatti, i due concorrenti si lascerebbero andare a momenti di passione piuttosto rumorosi, disturbando così la quiete notturna degli altri inquilini. Non solo, le gieffine sono convinte che questo comportamento sia una vera e propria provocazione, messa in atto soprattutto da Helena per attirare l'attenzione.

A rompere il silenzio è stata Zeudi, visibilmente infastidita dalla situazione:

Hai visto come urlava? Io ero entrata in stanza e loro se ne erano accorti. Gli volevo dire di fare silenzio, ma poi avrebbero risposto con delle provocazioni. Lei questo vuole."

Un'osservazione condivisa anche da Chiara, che ha raccontato dettagli piuttosto espliciti:

"Hanno urlato tutto il tempo. È stato un vero concerto di gemiti, sapevo tutte le posizioni che stavano facendo. Non è normale!"

A rincarare la dose ci ha pensato Shaila, che ha sottolineato la mancanza di rispetto nei confronti degli altri concorrenti:

"Hanno fatto pure doppietta. Quando fai l’amore, almeno non urlare. A me e Lorenzo ci avete mai sentiti? Va bene tutto, ma siamo in una Casa con altre dieci persone. Un minimo di discrezione!"

Shaila, Chiara e Zeudi, tra l'imbarazzo e l'irritazione, hanno confessato di non riuscire più a dormire serenamente a causa dei rumori provenienti dalla stanza di Helena e Javier. Un comportamento che, secondo loro, va ben oltre la semplice intimità di coppia e si trasforma in una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di chi, come loro, cerca di vivere l'esperienza del Grande Fratello in modo più riservato. Nonostante il disappunto della Gatta, anche lei si è resa spesso protagonista di siparietti di dubbi gusti con Spolverato, tanto da essere ripresi più volte da Signorini.

Nel frattempo, sui social, i fan del programma si sono già scatenati, tra chi sostiene la coppia e chi, come Zeudi, Chiara e Shaila, trova il loro atteggiamento eccessivo e fuori luogo.

