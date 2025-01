Grande Fratello, Shaila, Chiara e Alfonso contro Helena e Zeudi: "Hanno capito che la loro storia piace"

News VIP

Nella giornata di oggi, dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si sono confrontati sul tema del recente ripescaggio di alcuni concorrenti eliminati, focalizzandosi soprattutto sul ritorno di Helena Prestes e sulla sua improvvisa vicinanza a Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, le accuse di Shaila Gatta nei confronti di Helena e Zeudi

I tre gieffini si sono mostrati particolarmente critici, definendo il ripescaggio di Helena ingiusto, vista la sua eliminazione come punizione per comportamenti scorretti, e insinuando anche il suo interesse per Zeudi sia una strategia.

Shaila è stata particolarmente diretta nel criticare Helena, sottolineando la presunta incoerenza del suo comportamento:

"Io ero in studio con lei quando ha detto che lei è la regina, vuole vincere, non le frega niente di nessuno. Allora perché ieri sera le dice ‘sono venuta per te’? Quando erano qui non si parlavano neanche, e lei stava dietro a Javier. Adesso è uscita, ha visto l’aereo per Zeudi, ha sentito gli applausi per la sua storia di coming out… ha capito che può usarlo a suo favore.”

La ballerina ha poi criticato l’atteggiamento ingenuo di Zeudi:

"Ma certo, e Zeudi che casca come una polla però. È così chiaro e palese."

Anche Alfonso ha espresso il suo disappunto, dichiarando:

"Se sei consapevole che dall’altra parte c’è una recita e tu ci stai, vuol dire che vuoi recitare anche tu."

Chiara, più moderata, ha sottolineato come Zeudi sembri realmente coinvolta, ma ha aggiunto:

"Non si parlavano quando erano qui, non sapevano niente l’una dell’altra. È evidente che non c’è nulla di sincero da parte di Helena."

I tre gieffini hanno poi sollevato dubbi sulla genuinità delle relazioni che si stanno formando dopo i ripescaggi. Shaila ha evidenziato che Helena potrebbe aver costruito una strategia osservando l’esterno:

Per questo poi non si creano rapporti onesti, leali e veri. Qua nessuno è mai uscito per vedere cosa succede fuori, a parte me e Lorenzo per andare in Spagna, ma faceva parte del gioco e non abbiamo visto la TV né i telefoni."

Il rapporto tra Helena e Zeudi resta al centro delle dinamiche della Casa, con molti gieffini che dubitano della sincerità della modella brasiliana. La situazione continua a dividere i concorrenti, mentre il pubblico sembra sostenere molto il rapporto tra la modella e la 23enne campana.

