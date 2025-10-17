TGCom24
Grande Fratello, scintille tra Ivana Castorina e Bena: ''Non partire per la tangente, che metto un muro''

Irene Sangermano

Bena furioso dopo l’ultimo gioco nella casa del Grande Fratello e Ivana Castorina replica a tono.

Grande Fratello, scintille tra Ivana Castorina e Bena: ''Non partire per la tangente, che metto un muro''

Nella casa del Grande Fratello un gioco si trasforma in teatro di scontro tra Ivana Castorina e Bena. Il giovane gieffino è furioso e chiede spiegazioni mentre lei lo frena, ancora polemiche e lei gli toglierà anche il saluto.

Grande Fratello, Bena nel mirino della casa

Si respira aria di tensione nella casa del Grande Fratello. Un gioco, infatti, ha fatto scoppiare la furia di Bena che si è sentito preso di mira dalla maggior parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia. I concorrenti, infatti, hanno dovuto affibbiare alcuni aggettivi scomodi ai loro colleghi e la maggior parte di loro ha fatto il nome di Bena come Ivana Castorina, che lo ha definito “opportunista” o Omer che lo vede “trasparente”, e così via. Bena non ha preso bene l’attacco, vivendolo come una critica molto personale al suo percorso che, a sua detta, sarebbe più che limpido e rispettoso degli altri.

“Ti spiego perché ho messo te, non lo penso in realtà e l’ho scelto solo perché quando hai avuto la possibilità di salvarmi, non mi hai messo nei preferiti”.

Ha spiegato Ivana, ma Bena non è rimasto contento della spiegazione perché non la trova coerente con quello che è successo nella casa del Grande Fratello. Dopo la fine del gioco, il modello ha cercato un confronto con Omer che l’ha tranquillizzato ma anche esortato ad uscire dal suo guscio, perché non sta apportando nulla al reality show di Canale 5. Poi si è scatenato l’acceso scontro con Ivana, che ha confessato di aver fatto la transizione.

Grande Fratello, scintille tra Bena e Ivana

Dopo esserlesi confrontato con Omer, Bena è apparso molto infastidito in particolare dal commento di Ivana Castorina e così, davanti agli altri inquilini del Grande Fratello che hanno cercato di mediare tra i due, è nato un acceso confronto. Vedendolo stranito, infatti, Ivana si è infastidita e ha sbottato, spiegando ancora una volta le sue motivazioni.

“Tu mi hai conosciuto il primo giorno e sai che Ivana le cose te le dici, ho quarant’anni e mi fai parlare. Sono stata in confessionale e mi chiedevano un nome, dato che ho legato con tutti, io faccio il nome dell’unica persona con la quale faccio fatica a parlare. Non prendere e partire per la tangente, perché metto un muro”.

È esplosa Ivana molto infastidita nei confronti di Bena, che secondo lei non ha ascoltato il suo discorso. Il modello toscano ha replicato prontamente, ammettendo che è Ivana ad essersela presa perché lui non l’ha messa nei preferiti, e quindi con questo gioco si è vendicata. Insomma, la tensione è alta nella casa del Grande Fratello.

Guida TV