Grande Fratello, scintille tra Alfonso D’Apice, Iago Garcia e Stefania Orlando: ''Non mi azzittire ragazzo''

Alfonso D’Apice si scontra con Iago Garcia nella casa del Grande Fratello, poi si sfoga su Stefania Orlando rifilandole aspre critiche. Ecco cosa è successo.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello si è creata una forte tensione tra Alfonso D’Apice, intervenuto in difesa della fidanzata Chiara Cainelli, e Stefania Orlando e Iago Garcia. L’ex protagonista di Temptation Island ha provocato il collega spagnolo a cena ma la situazione è degenerata, tanto da spingerlo a lasciare la tavola per calmarsi in camera, poi Alfonso ha criticato anche Stefania. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Iago Garcia: scontro infuocato

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello sono volati stracci tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli, quando quest’ultima ha scoperto che la collega pensa che la sua antipatia nei confronti di Javier Martinez nasca dal fatto che il bel pallavolista l’abbia rifiutata. Stefania ha ammesso di vedere Chiara incattivita con Javier perché ha la sensazione che vorrebbe essere al posto di Helena Prestes, con il quale gieffino ha deciso di fare coppia fissa, mettendo così in difficoltà Alfonso D’Apice ovvero l’attuale fidanzato della Cainelli. L’ex protagonista di Temptation Island è intervenuto in puntata e sono volate parole grosse nei confronti della Orlando, certamente poco educate e gentili nonostante la presentatrice come sempre avesse tenuto un certo contegno durante la discussione. A cena, Iago Garcia ha fatto notare che questo comportamento non è educato e a quel punto Alfonso ha fatto notare che non sono i loro genitori, provocando la reazione dello spagnolo che ha affermato di essere contento di non esserlo.

“Le tue provocazioni mi scivolano. Gli ho detto solo che preferisco non essere tuo genitore, non ho detto nulla di che. Se vuole offendersi, si offende da solo. Non mi azzittire ragazzo”.

Ha spigato Iago quando Alfonso ha perso la pazienza, arrampicandosi su un confronto tra Garcia e suo padre, che ha definito una persona migliore del gieffino con determinazione. La reazione del partenopeo, che ha lasciato la tavola di corsa, ha stupito tutti e così alcuni amici lo hanno raggiunto in camera come Giglio e Zeudi Di Palma, cercando di calmarlo. A sorpresa è intervenuta anche Shaila Gatta che preso le difese di Iago, facendo notare ad Alfonso che l’attore ha semplicemente risposto alla sua provocazione, dunque non ha offeso nessuno.

Grande Fratello, Alfonso critica Stefania Orlando

Dopo quanto accaduto durante la cena, nonostante anche i suoi amici gli abbiano fatto notare che non è stato Iago Garcia ad offenderlo ma che semplicemente il gieffino si è trovato a replicare ad una sua provocazione, Alfonso D’Apice ha continuato a sfogarsi sulla situazione nella casa del Grande Fratello. Una volta che si è riuscito a calmare, Alfonso ha voluto parlare della situazione anche con Amanda Lecciso, che gli ha fatto notare che non ci può lamentare di Stefania e delle sue critiche se lui e la fidanzata Chiara Cainelli sono i primi a mancare di rispetto ad una donna molto più grande di loro.

“Stefania sa dove sta, anche in puntata lei è qui per osservare. Ognuno può dire quello che vuole, è un’opinione però lei va a criticare delle cose senza analizzare quelle che fa lei. Mi ha toccato due o tre punti, quando c’è qualcosa a cui io tengo mi infastidisce che se ne parli, soprattutto con una accezione negativa”.

Ha cercato di spiegare Alfonso, mentre Lorenzo Spolverato passando gli ha suggerito di non parlane con Amanda per lanciare una frecciatina alla sua ex amica. La cognata di Al Bano ha spiegato all’ex protagonista di Temptation Island che un conto è avere un’opinione e un conto è offendere gratuitamente dicendo ad una donna adulta che si è separata da poco, che nessuno la vuole. Voi cosa ne pensate? Certamente ormai la tensione è alle stelle anche in vista della Finale, dato che dopo tanti mesi di reclusione tutti vorrebbero vincere questa edizione del GF.

