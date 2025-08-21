TGCom24
Grande Fratello, scintille a distanza: la frecciatina di Tommaso e la replica di Pamela Petrarolo

Anita Nurzia

La risposta di Pamela Petrarolo alle parole di Tommaso Franchi. Ancora frizioni tra gli ex concorrenti del Grande Fratello.

Grande Fratello, scintille a distanza: la frecciatina di Tommaso e la replica di Pamela Petrarolo

Non si placa il botta e risposta tra ex protagonisti dell'ultima edizione Grande Fratello. Dopo l’intervista radiofonica rilasciata da Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti a Giada De Miceli su Radio Radio, le parole dell’ex gieffino toscano hanno fatto inevitabilmente discutere, soprattutto per la frecciatina diretta a Pamela Petrarolo.

Alla domanda su chi, tra gli ex compagni di avventura, siano rimasti in contatto dopo il reality, Maria Vittoria ha chiarito:

“Tanti, cioè, in realtà tutti quelli con cui eravamo in contatto nella casa, cioè molto stretti, li sentiamo quotidianamente anche fuori. Io sento tantissimo Jessica (Morlacchi), per esempio. Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice non ci è capitato proprio di sentirli, Zeudi Di Palma nemmeno. Ma, guarda, niente di diverso da quello che si vedeva in televisione, sinceramente.”

Più pungente, invece, Tommaso, che senza giri di parole ha puntato il dito contro Pamela:

“Alcune invece hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale per mettere la maschera. Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita. Ma tu pensi davvero, signora della radio, che le persone che stanno dentro la casa sono uguali a fuori? Specialmente quelle dello spettacolo! Mi dispiace ragazzi, ma non è così!”

La risposta di Pamela Petrarolo

Non si è fatta attendere la replica di Pamela, ex volto storico di Non è la Rai, che tramite il suo profilo Instagram ha voluto rispondere con eleganza, evitando toni polemici:

“Ciao ragazzi, ho visto che mi state inoltrando dichiarazioni (o semi tali) contro di me, di alcuni ‘ex gieffini’ con cui ad oggi non condivido più nulla se non un’esperienza finita e passata. Sinceramente, ve lo dico con tutto l’affetto del mondo perché vi voglio bene; in questo periodo mi sto allenando dalla mattina alla sera per prepararmi al meglio all’esperienza (che sogno da tutta la vita) che mi aspetterà da settembre. Non mi serve cadere nelle loro provocazioni, non ne ho bisogno. Però ne posso approfittare per dirvi GRAZIE. Leggo ogni vostro messaggio di difesa e di amore. Siete meravigliosi. Ci vediamo prestissimo, prima qui e poi in diretta su Rai 1. Vi voglio bene Assai. Vostra Pam.”

Con queste parole Pamela ha preferito spostare l’attenzione sul suo futuro professionale, ringraziando i fan per il sostegno e sottolineando di non avere intenzione di alimentare polemiche. La showgirl romana è infatti nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il noto talent show condotto da Carlo Conti che tornerà in onda a settembre in prima serata su Rai1.

