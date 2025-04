Grande Fratello, sarebbe nato del tenero tra due noti e amati ex gieffini della recente edizione

News VIP

Alfonso Signorini ha confermato una frequentazione inaspettata tra due ex concorrenti della recente edizione del Grande Fratello.

Nel corso dell'ultima puntata di Boom, Alfonso Signorini ha sganciato una vera bomba! Durante una chiacchierata con Loredana Lecciso, sorella di Amanda, il conduttore ha confermato quello che da giorni era ormai un sospetto sempre più concreto tra i fan del Grande Fratello: Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno iniziando a frequentarsi fuori dalla Casa.

Grande Fratello, "Tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione", parla Alfonso Signorini

Le parole di Signorini non lasciano spazio ai dubbi:

“Ti do uno spoiler: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione.”

Già nei giorni scorsi, le voci si erano fatte insistenti, soprattutto dopo un commento sibillino di Stefania Orlando, ex coinquilina della Casa più spiata d’Italia. Amanda e Iago avevano stretto un bel rapporto di amicizia durante il reality, ma i riflettori sembravano puntati altrove: sui social, infatti, si era diffusa una "ship" che vedeva l'attore spagnolo avvicinato proprio alla Orlando, specialmente dopo il suo ripescaggio nel programma. I due avevano anche condiviso una romantica sorpresa organizzata nel tugurio dal Grande Fratello, ma sembra che la scintilla non si scoccata.

Stefania Orlando ha sempre smentito categoricamente l’idea di una storia d’amore tra lei e Iago. Ora, invece, i riflettori si spostano ufficialmente su Amanda Lecciso. Lontano dagli occhi indiscreti del reality show Amanda e Iago si sono visti in diverse occasioni e lontano dagli occhi indiscreti del GF pare stiano iniziando un frequentazione con più tranquillità e spontaneità. Il pubblico, naturalmente, è in fermento e i social sono già in delirio: c’è chi festeggia la nascita di una possibile coppia e chi si chiede come si evolverà questa frequentazione spegnendo ogni speranza a "Iagando", ovvero i fan della coppia tra la Orlando e l'attore spagnolo, il cui fascino latino aveva attirato diverse simpatie e curiosità da parte delle concorrenti del reality. Oltre Stefania, anche Ilaria Galassi aveva sottolineato le qualità estetiche e l'indiscusso carisma di Iago che pur non avendo vissuto molte settimane nella Casa non è di certo passato inosservato.

