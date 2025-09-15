Grande Fratello, Roberta Beta rivela: "Gli autori mi scelsero proprio per creare scompiglio. Dissi no a Maria De Filippi"

News VIP

La storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Roberta Beta, ricorda la sua esperienza nella Casa di Cinecittà e svela un retroscena inedito sulla proposta ricevuta in passato da Maria De Filippi.

Roberta Beta è stata una delle concorrenti indiscusse della prima iconica edizione del Grande Fratello. A distanza di 25 anni dalla sua prima apparizione televisiva, l'ex gieffina e pr milanese ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa più famosa e spiata d'Italia.

I retroscena di Roberta Beta sul Gf

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima e attesissima puntata della nuova stagione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Nell'attesa, dopo Maria Antonietta Tilloca, anche un'altra storica concorrente del popolare reality show ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera in cui è tornata a parlare della sua indimenticabile esperienza nella Casa di Cinecittà.

Si tratta di Roberta Beta, che partecipò alla prima iconica edizione del reality show di Canale 5 insieme ai chiacchierati Cristina Plevani, Pietro Taricone, Rocco Casalino e Salvo Veneziano. "Sono stata l’unica concorrente della storia del Gf a essere nominata da tutti gli altri. Non mi sopportavano, ma del resto gli autori mi scelsero proprio per creare scompiglio" ha dichiarato l'ex discussa gieffina, che ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa (durato 28 giorni ndr) e lanciato una frecciatina ai suoi ormai ex compagni di gioco:

Leggi anche Svelate le tre ex gieffine che saranno le opinioniste del nuovo Gf

Il Grande Fratello è stato un fenomeno planetario. Nella casa nessuno capiva cosa stava accadendo fuori. Noi eravamo in una bolla, nessuno pensava di diventare famoso. L’unico che capì che stavamo facendo il botto fu Casalino. Ci ha sempre visto più lungo. La verità è che pensavo di vincere, intascarmi 250 milioni di lire e reinvestirli per mettermi in proprio. Si coalizzarono, nonostante il regolamento non prevedesse complotti si accordarono per mandarmi al televoto contro Taricone, che già era popolarissimo. Uomo contro donna, nord contro sud. Vinse lui. Io e Pietro eravamo le personalità più forti di quell’edizione, per distacco.

Roberta Beta e il no a Maria De Filippi

Dopo aver ricordato la sua esperienza al Grande Fratello, all'epoca guidato dalla giornalista Daria Bignardi, la pr milanese Roberta Beta ha parlato della popolarità riscontrata una volta uscita dalla Casa di Cinecittà. Nonostante il grande successo, però, l'ex gieffina rifiutò numerose proposte lavorative: "Rifiutai di entrare nel cast di Centovetrine, evitai di farmi rappresentare da Lele Mora e dissi no a Maria De Filippi, che mi voleva opinionista a Uomini e donne. Occasioni enormi gettate al vento".

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di partecipare nuovamente al popolare reality show di Canale 5, l'ex concorrente sembra avere le idee molto chiare. Roberta accetterebbe di rientrare nella Casa più spiata d'Italia, ma ad una sola condizione: "Rifare il Gf? Anche domani. Ma solo per un milione di euro".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.