TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, ritorno alle origini: televoto solo via sms e contatti con l’esterno ridotti al minimo
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, ritorno alle origini: televoto solo via sms e contatti con l’esterno ridotti al minimo

Anita Nurzia

Simona Ventura guida il ritorno al passato del Grande Fratello.

Grande Fratello, ritorno alle origini: televoto solo via sms e contatti con l’esterno ridotti al minimo

Il Grande Fratello si prepara a tornare in onda e, stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la nuova edizione potrebbe segnare un vero e proprio ritorno alle origini. Altro che rivoluzioni o format stravolti: questa volta sembra che la parola d’ordine sia restaurazione. La produzione del reality show di Canale 5, infatti, avrebbe deciso di rimettere al centro lo spirito “classico” del programma, con regole più rigide e meno aperture verso il mondo esterno.

Grande Fratello, il reality show si preparare ad un interessante ritorno alle origini del format

Le novità annunciate non sono poche e tutte puntano a restituire autenticità al gioco. La più significativa riguarda il televoto: niente più app, piattaforme web o votazioni tramite social, ma un ritorno al caro vecchio sms, come accadeva nelle primissime edizioni del reality. Una scelta che vuole probabilmente restituire al pubblico un meccanismo più diretto e meno condizionato dalle dinamiche online.

Un altro punto riguarda la gestione degli ingressi: stando a quanto trapelato, non ci saranno nuovi concorrenti che entreranno in corsa durante il programma. Una decisione che va in direzione opposta rispetto a quanto visto nelle ultime edizioni, dove gli ingressi a sorpresa spesso hanno cambiato gli equilibri nella Casa. Questa volta, invece, il cast dovrebbe rimanere lo stesso dall’inizio alla fine, senza stravolgimenti dell’ultimo minuto.

Si preannuncia inoltre un regolamento più severo. Le espulsioni, nel caso in cui dovessero avvenire, saranno immediate e definitive, senza alcuna possibilità per i concorrenti esclusi di fare ritorno nello studio per commentare o confrontarsi. Un taglio netto, pensato per dare maggiore serietà alle dinamiche interne e per stabilire una linea chiara sulle regole da rispettare.

Altra novità riguarda il rapporto con il mondo esterno: non ci sarà spazio per i social all’interno della trasmissione, considerati uno strumento che rischierebbe di distorcere la percezione della realtà vissuta dai concorrenti. I contatti con familiari e amici saranno ridotti al minimo e limitati a rare sorprese, come videomessaggi o lettere.

La data di partenza è già fissata: lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, con la conduzione affidata a Simona Ventura. Una scelta che aggiunge ulteriore curiosità, visto che sarà la prima volta della conduttrice al timone dello storico reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
news VIP Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2025
Chiara Ferragni ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera: prima Foto di coppia
news VIP Chiara Ferragni ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera: prima Foto di coppia
Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2025: Wyatt sconvolge Bill, vuole andarsene!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2025: Wyatt sconvolge Bill, vuole andarsene!
Grande Fratello, Chiara Cainelli delusa da alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato
news VIP Grande Fratello, Chiara Cainelli delusa da alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato
Ballando con le stelle, tre grandi ritorni nel cast del talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta
news VIP Ballando con le stelle, tre grandi ritorni nel cast del talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta
Gerry Scotti spaventa Stefano De Martino con il successo de La Ruota Della Fortuna
news VIP Gerry Scotti spaventa Stefano De Martino con il successo de La Ruota Della Fortuna
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV