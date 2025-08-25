Grande Fratello, ritorno alle origini: televoto solo via sms e contatti con l’esterno ridotti al minimo

News VIP

Simona Ventura guida il ritorno al passato del Grande Fratello.

Il Grande Fratello si prepara a tornare in onda e, stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la nuova edizione potrebbe segnare un vero e proprio ritorno alle origini. Altro che rivoluzioni o format stravolti: questa volta sembra che la parola d’ordine sia restaurazione. La produzione del reality show di Canale 5, infatti, avrebbe deciso di rimettere al centro lo spirito “classico” del programma, con regole più rigide e meno aperture verso il mondo esterno.

Grande Fratello, il reality show si preparare ad un interessante ritorno alle origini del format

Le novità annunciate non sono poche e tutte puntano a restituire autenticità al gioco. La più significativa riguarda il televoto: niente più app, piattaforme web o votazioni tramite social, ma un ritorno al caro vecchio sms, come accadeva nelle primissime edizioni del reality. Una scelta che vuole probabilmente restituire al pubblico un meccanismo più diretto e meno condizionato dalle dinamiche online.

Un altro punto riguarda la gestione degli ingressi: stando a quanto trapelato, non ci saranno nuovi concorrenti che entreranno in corsa durante il programma. Una decisione che va in direzione opposta rispetto a quanto visto nelle ultime edizioni, dove gli ingressi a sorpresa spesso hanno cambiato gli equilibri nella Casa. Questa volta, invece, il cast dovrebbe rimanere lo stesso dall’inizio alla fine, senza stravolgimenti dell’ultimo minuto.

Si preannuncia inoltre un regolamento più severo. Le espulsioni, nel caso in cui dovessero avvenire, saranno immediate e definitive, senza alcuna possibilità per i concorrenti esclusi di fare ritorno nello studio per commentare o confrontarsi. Un taglio netto, pensato per dare maggiore serietà alle dinamiche interne e per stabilire una linea chiara sulle regole da rispettare.

Altra novità riguarda il rapporto con il mondo esterno: non ci sarà spazio per i social all’interno della trasmissione, considerati uno strumento che rischierebbe di distorcere la percezione della realtà vissuta dai concorrenti. I contatti con familiari e amici saranno ridotti al minimo e limitati a rare sorprese, come videomessaggi o lettere.

La data di partenza è già fissata: lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, con la conduzione affidata a Simona Ventura. Una scelta che aggiunge ulteriore curiosità, visto che sarà la prima volta della conduttrice al timone dello storico reality.

