Grande Fratello, Rebecca Staffelli: "Ho rifiutato tutti i reality, il mio sogno è condurre"

La 27enne romana, Rebecca Staffelli, conduttrice radiofonica e commentatrice social delle ultime edizioni di Grande Fratello, si è raccontata al Corriere della Sera.

Rebecca Staffelli, voce di R101 e volto noto del Grande Fratello accanto ad Alfonso Signorini come inviata social, si è raccontata in una recente intervista al Corriere della Sera, spiegando senza filtri perché ha scelto di tenersi lontana dai reality e quali sono i suoi obiettivi per il futuro.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli: "Il mio obiettivo? Voglio diventare una conduttrice, radiofonica o televisiva"

Il cognome importante che porta non l’ha mai nascosto, ma ha ammesso che in passato le è pesato.

"Da piccolina sognavo gli Stati Uniti, mi sarebbe piaciuto iniziare un percorso in una terra dove il mio cognome non fosse noto, ma oggi non temo il pregiudizio, sono estremamente fiera del percorso che ha fatto il mio papà, come prima la mia mamma. Il mio obiettivo? Voglio diventare una conduttrice, radiofonica o televisiva".

A sorprenderla di meno, invece, è stata la quantità di proposte ricevute per partecipare ai reality. Rebecca, infatti, ha rivelato di averli sempre rifiutati, motivando così la sua scelta

"Quelli che ci sono me li hanno offerti tutti. Ma ho sempre rifiutato per una ragione: so che entrerei in un certo tipo di meccanismo chiaramente come figlia di un personaggio dello spettacolo e all’interno del gruppo verrei giudicata per le mie doti caratteriali in quei frangenti. Invece voglio mostrare le mie qualità artistiche: il mio sogno è condurre, non essere condotta".

Un percorso che oggi la vede protagonista sia in radio, con il programma Belli Felici su R101, sia sul palco di eventi musicali come Yoga Radio Estate, che sta conducendo quest’estate, confermandosi come una delle giovani voci emergenti più promettenti.

Chi è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli è nata a Roma il 22 maggio 1998 ed è figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, e di Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica. Ha un fratello maggiore, Riccardo, e durante l’adolescenza si è trasferita con la famiglia a Milano. Dopo il liceo aveva pensato di studiare negli Stati Uniti, ma alla fine ha scelto di restare in Italia e di intraprendere la strada dello spettacolo.

Il suo debutto risale al 2018, quando ha condotto Colpo di tacchi su La5, programma dedicato ai Mondiali di calcio, e da lì ha iniziato a lavorare come modella e conduttrice. Nel tempo ha partecipato a diversi format, tra cui Gym me 5, Miss Universo Italia e alcuni film televisivi come Din Don - Il ritorno, dove ha interpretato suor Clementina. Ha collaborato come opinionista a Pomeriggio Cinque e Domenica Live con Barbara D’Urso ed è stata testimonial di varie campagne pubblicitarie.

Dal 2021 si è affermata anche in radio, prima su Radio 105 e poi su R101, dove conduce il programma Belli Felici. Nel frattempo ha preso parte a grandi eventi musicali come il Coca Cola Summer Festival, il Tezenis Summer Festival e il Giffoni Music Concept.

Dal 2024 è inviata social del Grande Fratello, e sempre per il reality ha condotto il GF Daily su La5. Nel 2024 è salita anche sul palco di Battiti Live accanto a Ilary Blasi e Alvin.

