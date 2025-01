Grande Fratello, quanto guadagnano i concorrenti? Ecco le cifre e come sono cambiate nel corso degli anni

News VIP

Qual è il cachet dei concorrenti del GF? Ecco come sono cambiate le cifre nel corso degli anni a seconda delle varie edizioni del reality!

In questi giorni, una confessione di Maria Vittoria sul suo cachet al Grande Fratello ha scatenato la curiosità del web: quanto guadagnano i concorrenti del reality show di Canale 5? E come cambiano le cifre nel corso degli anni e fra concorrenti vip e nip?

GF, quanto guadagnano i concorrenti?

Qualche giorno fa, sul web si è accesa una discussione a causa di una confessione di Maria Vittoria: la dottoressa ha rivelato il suo cachet e ha raccontato che come concorrente del GF percepisce una "vera miseria": circa 80 euro al giorno. Il suo commento ha scatenato una polemica sui social e la gieffina è stata accusata di essere una snob. Tuttavia, questa rivelazione ha fatto anche sorgere una domanda: quanto guadagano i concorrenti del Grande Fratello?

Per quanto riguarda i concorrenti di questa edizione, occorre fare una distinzione tra vip e nip: come riporta Blogtivvu, nel caso dei concorrenti famosi il cachet sale di molto e si parla di cifre come 7000 euro (ad esempio Iago Garcia) o 5000 euro a settimana (ne sono un esempio Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani).

Perciò, in questa prospettiva, il commento di Maria Vittoria, sugli 80 euro al giorno può assumere una diversa connotazione, dato che le cifre tra concorrenti vip e nip sono nettamente diverse. Tradizionalmente, tuttavia, i concorrenti nip percepiscono un cachet settimanale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro e che varia poi in base alla permanenza nel reality.

GF, ecco come sono cambiate nel corso degli anni le cifre e la differenza tra nip e vip

Nel corso degli anni, la questione del cachet dei concorrenti del GF o di chi fosse il concorrente che guadagnasse di più è sempre stata oggetto di discussioni e polemiche.

Inoltre, in queste ultime edizioni, le cifre si sono modificate enormemente: basti pensare a Cristina Quaranta che nel 2020 dichiarava di percepire al GF quello che guadagnava in un anno e mezzo di lavoro. Anche Marco Maddaloni, concorrente della scorsa edizione, percepiva circa 5000 euro a settimana, come accade oggi a Luca Calvani. Queste cifre si alzano se aumenta anche il tempo di permanenza nella Casa del GF.

La questione è stata nuovamente sollevata dopo una conversazione tra Maria Vittoria e Zeudi: quest'ultima infatti ha dichiarato che molti dei concorrenti nip guadagnerebbero di più dei vip, ma Maria Vittoria l'ha subito smentita e ha rivelato di percepire un cachet di 80 euro al giorno, aggiungendo che si trattava di una vera miseria, scatenando così la polemica sui social, ma anche la curiosità sul guadagno dei concorrenti.

