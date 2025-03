Grande Fratello, provvedimento per Lorenzo Spolverato: non sarà più tra i finalisti? L’indiscrezione bomba

News VIP

Secondo le ultimissime indiscrezioni, l'"intoccabile", Lorenzo Spolverato, potrebbe rischiare il suo posto da finalista al Grande Fratello.

Negli ultimi giorni, ci sono state indiscrezioni varie su un certo malcontento da parte degli autori del Grande Fratello nei confronti dei ripetuti atteggiamenti aggressivi e inopportuni di Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rischierebbe un provvedimento serio

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show, nonostante Spolverato si sia reso protagonista di diversi episodi discutibili lanciando calci e oggetti, Signorini lo ha solo rimproverato senza prendere provvedimenti come nel caso di Helena Pretes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, "punite" con una nomination d'ufficio. Spolverato, ormai, è persino considerato "un intoccabile" del Grande Fratello, tanto da suscitare un certo clamore che senz'altro mina la credibilità del programma. Ma attenzione, potrebbe esserci un colpo di scena che potrebbe calmare i telespettatori a dir poco inferociti contro le diverse prese di posizione da parte degli autori che da sempre non riescono ad essere equi nei trattamenti punitivi. In cosa consisterebbe? La questione è complessa dal momento che Lorenzo è tra i finalisti ufficiali del programma.

L’opinionista Viviana Bazzani, ha lanciato un'indiscrezione bomba a poche ore dalla diretta di questa sera. Il modello milanese non sarà squalificato ma potrebbe subire la "revoca" della sua nomina per poi tornare in gioco. Ecco le parole della Bazzani su TitkTok:

"Sono sempre più insistenti le voci che questa sera, nella diretta del Grande Fratello ci sarà un provvedimento molto forte e serio nei confronti di Lorenzo Spolverato. Prima di dirvi che tipo di provvedimento, voglio dirvi che tutto questo nasce da quell’uscita del gruppo fuoriporta dove approfittando della preferenza delle non telecamere in ogni angolo della location del campo da golf, Lorenzo Spolverato ha assunto un comportamento che non solo ha indispettito gli autori, ma ha fatto perdere la pazienza a tutti gli autori."

Viviana ha poi proseguito:

"Quello che si pensa è che sarà mandato via dalla Casa. No. A Lorenzo, probabilmente, secondo voci di corridoio, gli verrà strappato il biglietto di finalista. Voi direte ‘vabbè, non abbiamo risolto nulla’. No. Perché anche se poi rigioca e sarà tra i cinque finalisti, è pur certo che si è precluso la possibilità di essere lui il vincitore del Grande Fratello. Questo è chiaro. Ne parleremo domani, perché le voci di corridoio sono sempre più insistenti su questa ipotesi."

Stando alle anticipazioni ufficiali, non ci sarebbero provvedimenti ma questa sera è prevista una seconda eliminazione che, hanno specificato, non riguarda i finalisti. Noi ci auguriamo che le parole dell'opinionista possano avere un riscontro concreto, sperando che un concorrente come Lorenzo, indicato tra i probabili vincitori, non debba trionfare in questa edizione. In caso contrario, sarebbe un pessimo esempio e un brutta pagina per il reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .