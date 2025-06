Grande Fratello, pronto l'ingresso di un noto ex tronista per la prossima edizione: ecco chi sarebbe

News VIP

"Il Grande Fratello potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne", le ultime indiscrezioni sul cast della nuova edizione.

La nuova edizione del Grande Fratello tornerà in prima serata a settembre sulla rete ammiraglia Mediaset di Canale 5. Il reality si appresta a celebrare i 25 anni di edizioni con un un cast di ex noti gieffini che hanno partecipato negli anni scorsi e nuovi volti per i quali sono già iniziati i casting nelle varie città del paese.

Grande Fratello, Gianmarco Steri e Martina De Iannon nel cast della nuova edizione?

Alla conduzione è confermato Alfonso Signorini che, almeno per il momento, ha smentito solo l'indiscrezione sulla durata (non sembra infatti che sarà prolungato per mesi come negli anni scorsi) ma per il resto, ancora tutto tace. Si è parlato di un cambio di opinioniste (da Stefania Orlando a Ilary Blasi) che andrebbero a sostituire Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e il ritorno di Giulia Salemi nel ruolo di commentatrice social. Tuttavia sono solo indiscrezioni e non c'è ancora nulla di certo.

Nelle ultime ore, è emerso anche un rumors sul cast che sarebbe pronto ad accogliere l'ultimo tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Steri. Il giovane romano, noto al pubblico per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, potrebbe infatti essere uno dei volti del prossimo Grande Fratello. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, esperto di gossip e sempre ben informato sul mondo della televisione e dei reality. Attraverso le sue storie Instagram ha fatto sapere:

“Gianmarco è uno tra i primi probabili concorrenti della prossima edizione del GF! A breve farà un colloquio…”

Ma non è finita qui. Stando a ciò che ha riportato Lorenzo Pugnaloni, Steri non sarebbe l'unico volto di Uomini e Donne nel cast della prossima edizione del reality show targato Mediaset.

“ GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista, che non l’ha scelto, potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della Casa. Ovviamente tutto in fase embrionale e da decidere ”.

Stando all'indiscrezione di Pugnaloni, l'altra ex tronista potrebbe essere Martina De Iannon che al termine del suo trono non ha scelto Gianmarco che, sulla poltrona rossa più famosa della tv ha scelto poi Cristina Ferrera.

