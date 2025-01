Grande Fratello: pronti due ingressi, una nota ex vippona e l' ex naufrago, Artur Dainese

News VIP

Due nuovi concorrenti entreranno nella Casa nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello, in onda domani lunedì 27 gennaio in prima serata su Canale 5.

Nuovi ingressi scuoteranno le dinamiche della Casa del Grande Fratello durante la ventiseiesima puntata, in onda lunedì 27 gennaio in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello: Maria Teresa Ruta e Artur Dainese pronti a entrare nella Casa

Uno degli annunci più attesi è il ritorno di Maria Teresa Ruta, ex concorrente del reality, che si rimetterà in gioco portando il suo carisma e la sua energia. Lo spot pubblicitario attualmente in onda su Canale 5 lascia pochi dubbi: "Tutti contro tutti nella Casa. Arriva l’imprevisto Maria Teresa Ruta, ma non sarà la sola."

Oltre alla Ruta, secondo quanto riportato da BlogTivvu, ci sarà un secondo ingresso altrettanto interessante. Si tratta di Artur Dainese, modello di origini ucraine e armene, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Artur non è nuovo ai reality show. Nel 2023 ha partecipato alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, Supervivientes, per poi approdare nella versione italiana del format, dove si è fatto apprezzare per il suo carattere deciso e il suo fascino. Ora, il modello è pronto a portare una ventata di novità nella Casa del Grande Fratello. A rendere il suo ingresso ancora più interessante è il presunto interesse di Artur per Helena Prestes, una delle protagoniste delle dinamiche più discusse di questa edizione. Proprio nelle ultime ore, Helena ha ricevuto l'ennesimo rifiuto da parte di Javier Martinez, il quale ha ribadito di provare per lei solo amicizia.

Con Artur pronto a farsi avanti e la Prestes potenzialmente aperta a nuove conoscenze, non si esclude che tra i due possa nascere qualcosa. Resta però da vedere come reagirà Zeudi Di Palma, che ha già confessato a Helena di provare un interesse profondo per lei, diverso dall’attrazione che nutre per Javier. Con l’ingresso di Maria Teresa Ruta e Artur Dainese, le dinamiche della Casa subiranno sicuramente una nuova scossa.

Ieri, dopo che Zeudi è tornata a palesare il suo interesse per Helena, quest'ultima ha avuto l'ennesimo confronto con Javier il quale, ha ribadito di provare per lei solo affetto e di vederla come un'amica.La modella brasiliana ha aperto il suo cuore, ammettendo di aver provato qualcosa di più per Javier, ma di essere ormai consapevole che i suoi sentimenti non sono ricambiati.

"Tu lo sai quello che provo per te, ma non è reciproco, vero? Pensavo di non uscire e mi sono comportata male con te. Ti ricordi quando eravamo a letto e ti ho fatto delle domande? Volevo evitare delle cose che mi facevano immaginare altro. Adesso che sono tornata, sono consapevole che non esiste niente di più, 100% amicizia, giusto? Non esiste altro? Ho bisogno che tu mi risponda. Voglio che tu sia felice."

Con grande sincerità, l'argentino ha confermato la natura esclusivamente amichevole del loro legame, esprimendo però il timore che questo confronto possa modificare il loro rapporto:

"Pensavo che tu avessi chiaro come stavano le cose. Tra noi c’è solo amicizia, te l'ho detto un sacco di volte. Il nostro rapporto era così fisico perché ero sicuro ci fosse un controllo da parte tua. Mi dispiace per quello che stai dicendo. Questa cosa andrà un po’ a intaccare il nostro rapporto. Tu per me sei molto importante qui dentro, ma ti conosco, Zeudi non la conosco, quindi con lei potrebbe diventare un’amicizia o altro, non lo so. Nel rispetto di tutti posso fare quello che voglio. Io non vado verso Zeudi come una possibile mia ragazza, perché so quello che prova per te."

Le parole di Javier hanno definitivamente chiarito la situazione, lasciando Helena con la consapevolezza di dover accettare questa amicizia e andare oltre.

