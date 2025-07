Grande Fratello, previste due edizioni, ma non le condurrà entrambe Signorini

News VIP

Il Grande Fratello verso il raddoppio in occasione dei 25 anni del reality show.

A poche settimane dalla chiusura dell’ultima edizione, il Grande Fratello torna a far parlare di sé. Le voci si rincorrono e le indiscrezioni si moltiplicano: stando a quanto riportato da Dagospia, la prossima edizione del reality Mediaset non inizierà a settembre, come da tradizione, ma a ottobre.

Grande Fratello si sdoppia nella nuova stagione, due edizioni diverse: una con Nip e una con Vip

Ma non è tutto: secondo un'indiscrezione bomba lanciata da Davide Maggio, il GF nella stagione 2025/2026 raddoppierà, con due edizioni distinte.

“Mediaset sembra pronta a lanciare due versioni separate del Grande Fratello nella prossima annata televisiva”, scrive il portale.

Nel dettaglio, la prima versione – in onda da ottobre a dicembre 2025 – dovrebbe essere interamente dedicata ai concorrenti Nip, ovvero persone comuni. La seconda, in partenza da gennaio 2026, sarà invece una versione "Gold" o Vip, con volti noti del mondo dello spettacolo.

“La prima sarà Nip, poi seguirà quella Gold/Vip da gennaio”, rivela ancora DavideMaggio.it. Una delle novità più rilevanti riguarda proprio la conduzione. Se finora Alfonso Signorini è stato il volto unico del reality, nella prossima stagione le cose cambieranno: il direttore di Chi resterà alla guida solo dell’edizione Vip, mentre per la versione Nip è previsto un cambio al timone.

Chi condurrà il Grande Fratello Nip? Scatta il toto-nome A questo punto si apre ufficialmente il toto-conduttori per l’edizione con i concorrenti non famosi. Secondo le indiscrezioni, Simona Ventura e Alessandra Viero avrebbero già registrato due puntate pilota de La Fattoria, ma solo come prova generale in vista di un loro possibile coinvolgimento alla guida del GF Nip. Resta dunque da capire chi conquisterà il prime time dell’autunno 2025 su Canale 5.

Mediaset starebbe infatti valutando anche altri nomi, mantenendo ancora il massimo riserbo sull’identità dei possibili volti al timone della nuova edizione. Tutte le decisioni ufficiali verranno svelate durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, attesa per la prossima settimana. Una cosa è certa: per il Grande Fratello, si prospetta una stagione ricca di novità.

