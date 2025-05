Grande Fratello, polemiche per un post delle fan di Zeudi Di Palma, dove compare un elenco di cosa regalarle

News VIP

L'elenco dei regali, sarebbe stato accordato insieme alla manager dell'ex concorrente del Grande Fratello.

Sta facendo molto discutere sui social una curiosa iniziativa nata all’interno del fandom di Zeudi Di Palma. Alcuni fan particolarmente attivi hanno iniziato a “dettare le regole” su quali regali siano appropriati da inviare all' ex concorrente del Grande Fratello, stilando una sorta di linea guida non ufficiale per tutti i sostenitori che volessero omaggiarla.

Grande Fratello, la lista dei regali per Zeudi DI Palma accende il dibattito

A creare scalpore è stato un post diventato virale, in cui una fan specificava nel dettaglio quali oggetti andrebbero bene e quali invece sarebbero da evitare, aggiungendo che la manager di Zeudi, Carmen, sarà coinvolta nella selezione dei doni più adatti. Il messaggio recita:

“I regali devono essere eleganti e rappresentare Zeudi. Evitate peluche o oggetti troppo infantili. La manager Carmen ci aiuterà a valutare le proposte e a scegliere i regali da inviarle.”

Come prevedibile, la presa di posizione ha generato reazioni contrastanti: alcuni follower hanno accolto l’idea con entusiasmo, vedendola come un modo per rispettare i gusti della loro beniamina, mentre altri hanno criticato l’approccio troppo rigido, accusando il gruppo di voler esercitare un controllo eccessivo su iniziative spontanee e personali. Per il momento, né Zeudi né la sua manager hanno commentato pubblicamente la questione, ma il dibattito continua a crescere online, tra chi sostiene il "regolamento" e chi preferirebbe lasciare spazio alla creatività e al cuore dei fan.

zeu*i vince il premio top morta di fame dell'edizione

fine della storia 👩🏻‍⚖️ pic.twitter.com/QO4cMt5kN0 — mədusa🎀~fiocchettismo founder (@g0rg0na_) May 15, 2025

Zeudi, qualche giorno fa, era stata coinvolta in un'altra polemica relativa a alcuni regali dei fan mandati a Chiara Cainelli ricevuti però dalla Miss campana che ancora non li avrebbe consegnati alla diretta interessata.

Tutto ha avuto inizio quando Chiara, attraverso il suo canale broadcast su Instagram, ha condiviso un messaggio che ha subito sollevato sospetti e alimentato il chiacchiericcio tra fan e curiosi. L’ex gieffina ha infatti comunicato un nuovo indirizzo ufficiale per ricevere pensieri e regali, sottolineando che quanto eventualmente spedito in precedenza a un altro recapito – nello specifico, alla casa di Zeudi – non le sarebbe mai arrivato. Una frase che, nonostante il tono cortese, è sembrata a molti una frecciatina piuttosto evidente

La giovane campana, ha quindi parlato della questione in una diretta social:

“Scusate, ma voglio iniziare la diretta proprio così. Perché ho tutti qui i regali che devo dare a persone con cui ho condiviso questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello. Ad alcune persone ho già consegnato ciò che dovevo. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima, ma con tutti gli impegni che ho avuto li ho ancora qui. E comunque… voglio dire… il mio numero di cellulare ce l’hanno. Invece di scrivere su Instagram, magari sarebbe più carino fare una chiamata. Però vabbè, evidentemente il social fa un po’ più scena…”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .