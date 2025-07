Grande Fratello, Perla Vatiero conferma di essere stata diffidata dall'ex Mirko Brunetti

News VIP

Perla Vatiero ha ricevuto una diffida da parte del suo ex compagno Mirko Brunetti in seguito all'annuncio del libro autobiografico della vincitrice della penultima edizione del Grande Fratello. Lo storia d'amore dei Perletti finita nel peggiore dei modi.

Negli ultimi giorni il web è tornato a parlare con insistenza di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, due volti noti del Grande Fratello e protagonisti di una delle storie più tormentate (e seguite) degli ultimi anni. Dopo l’addio a Temptation Island, il ritorno di fiamma sotto le telecamere del GF e l’ennesima rottura avvenuta lo scorso agosto, la loro relazione sembrava definitivamente archiviata.

Perla Vatiero conferma: "Sì, Mirko mi ha diffidata. Ma il mio diario è un atto d’amore verso me stessa”

A quasi un anno dalla fine della loro storia, tuttavia, il nome di Mirko è tornato ad affiancarsi a quello di Perla. Il motivo?

Una diffida legale. Tutto è partito dall’annuncio della Vatiero, che nei giorni scorsi ha reso pubblico il progetto di un diario personale, in cui racconterà la sua verità su ciò che ha vissuto nell’ultimo anno. Un percorso intimo, pensato per parlare di rinascita e consapevolezza, ma che evidentemente ha allarmato il suo ex. Mirko Brunetti ha infatti deciso di procedere con una diffida nei confronti di Perla, chiedendo che il suo nome non venga menzionato nel libro.

Nel corso della serata di ieri, Perla ha confermato la notizia tramite un lungo messaggio pubblicato sui social, con toni misurati ma pieni di emozione:

“Sì, è vero. Ho ricevuto una diffida da parte del mio ex compagno. E proprio perché è vero, sento il dovere, verso me stessa, prima di tutto, di fare chiarezza”, ha esordito.

L’ex gieffina ha poi spiegato che non ha mai avuto intenzione di ferire o esporre nessuno, nemmeno nei momenti più duri della rottura:

“Ho scelto il silenzio, anche quando gridare sarebbe stato più facile. Perché, nonostante tutto, io la nostra storia l’ho rispettata”.

Perla ha confessato quanto questa nuova ferita l’abbia sorpresa e ferita, ma anche rafforzata:

“Il diario che sta per uscire non è una vendetta. È una rinascita. E in quelle pagine non c’è spazio per rancori o recriminazioni. Lui non è il protagonista, né il coprotagonista. È una comparsa”.

Un messaggio forte, che sancisce una netta presa di posizione: la storia con Mirko appartiene al passato, e ora Perla vuole raccontare solo sé stessa, le sue fragilità, le sue battaglie, la voglia di risorgere.

A chi le è stato vicino in questi mesi e a chi ha cercato di strumentalizzare i suoi silenzi, Perla lancia un messaggio chiaro:

"Sto costruendo qualcosa di bello, passo dopo passo. E lo sto facendo con il cuore pieno di gratitudine. Per tutto ciò che è stato. Per tutto ciò che sarà”.

Nessuna replica, per ora, da parte di Mirko Brunetti, che oggi è sentimentalmente legato a Silvia Ghio. Ma è chiaro che, nonostante i nuovi equilibri, il passato continua a fare rumore. E questa volta, sarà la voce di Perla – attraverso le pagine del suo diario – a scrivere il capitolo finale.

