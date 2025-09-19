Grande Fratello, Perla Maria si è fidanzata: ecco con chi

News VIP

Perla Maria, figlia di Maria Monsé si è fidanzata con un giovane calciatore. Ecco i dettagli sulla nuova fiamma dell'ex concorrente del Grande Fratello.

Perla Maria Monsé e sua madre Maria Monsé hanno fatto discutere nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello. La loro permanenza è stata breve e la giovane non si è concentrata a cercare l’amore nella casa più spiata d’Italia. Sembra, tuttavia, che lo abbia trovato lontano dalle telecamere fidanzandosi con un giovane calciatore.

Grande Fratello, Perla Maria si è fidanzata

Maria e Perla Maria Monsé sono decisamente due jolly televisivi di primo ordine dato che, ovunque vengano piazzate, riescono a creare non poco scompiglio e polemiche. Le due si sono distinte nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, nonostante la loro breve permanenza in casa, proprio per le discussioni sempre più accese nate con alcuni inquilini.

Perla Maria, in un momento di confidenza, ha ammesso di non essere ancora fidanzata e di essere molto concentrata sullo studio dal momento che si trovava prossima a sostenere l’esame di maturità. Lontano dalla casa più spiata d’Italia, Perla Maria si è diplomata e si è iscritta all’università di Medicina come promesso ma non è tutto. In una lettera scritta dalla madre su Di Più, infatti, scopriamo anche che Perla nel frattempo si è fidanzata con un ragazzo giovanissimo come lei, che studia ma fa anche il calciatore.

“Perché tu, la mia piccola, ti sei fidanzata. Da sei mesi hai un ragazzo… E da sei mesi, io sono diventata ancora più ansiosa del solito. Da una parte sono contenta, ma non posso fare a meno di notare che da quando vi frequentate quasi non ti riconosco più. Sei spesso distratta, con la testa tra le nuvole. Invece di stare con me, come facevi un tempo, esci con lui, e quando sei a casa ti chiudi in camera per sentirlo al telefono, parli sotto voce, in segreto… mentre prima condividevi tutto con me. La mia non è solo gelosia: è preoccupazione“.

Ha scritto Monsé dando sfogo alle sue preoccupazioni da mamma. E mentre la nuova edizione del Grande Fratello si prepara a debuttare su Canale 5, e vengono rivelati i primi concorrenti tra cui Giulio, scopriamo che è il fidanzato dell’ex gieffina.

Grande Fratello, chi è il fidanzato di Perla Maria

Perla Maria Monsé si è fidanzata e a rivelare le novità sentimentali dell’ex protagonista del Grande Fratello è nientedimeno che la madre Maria Monsé. Ma chi è il suo fidanzato? Lui si chiama Panayotis Romagnoli ha 19 anni, studia giurisprudenza e fa anche il calciatore. La famiglia del ragazzo, nato da madre greca e padre siciliano, conosce la famiglia Monsé da quando era piccolo.

Poi, tuttavia, Panayotis e la sua famiglia poi si sono trasferiti in Grecia e per anni hanno perso i rapporti fino a quando è tornato a Roma è scattata la scintilla con Perla Maria. Insomma, una relazione pura, la prima per la giovane ex gieffina, che tuttavia a quanto pare sta preoccupando più del dovuto la madre con cui lei ha un rapporto davvero simbiotico. Questo, per altro, è stato motivo di scontro con molti concorrenti del Gf dato che in tanti hanno accusato Perla Maria di non far emergere la sua personalità, a discapito della ricerca continua di approvazione da parte della mamma.

