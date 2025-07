Grande Fratello per il ruolo di opinioniste "due volti stanno facendo fuoco e fiamme per avere il posto"

News VIP

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia per la prossima edizione del Grande Fratello ci sarebbe un gran fermento per il ruolo di opinionista accanto a Simona Ventura, nuova conduttrice del reality show targato Mediaset.

A meno di due mesi dal ritorno del Grande Fratello, in partenza a fine settembre su Canale 5 con Simona Ventura alla conduzione, i motori si stanno scaldando non solo dentro le case dove si svolgono i casting, ma anche nei corridoi di Mediaset, dove il vero mistero è un altro: chi siederà sulle ambite poltrone da opinionista?

Grande Fratello, "pare ci sia la fila per aggiudicarsi la poltroncina accanto a Simona Ventura", l'indiscrezione

Dopo l’ultima edizione mista (VIP e NIP) targata Alfonso Signorini, sembra certo che non vedremo Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, due protagoniste indiscusse dello scorso anno. Ma a quanto pare anche le voci che circolavano su Anna Pettinelli e Stefania Orlando sarebbero ormai acqua passata: le due amiche storiche, che erano state valutate proprio da Signorini, potrebbero semmai rientrare in gioco per un’eventuale versione Super Vip del GF, che si vocifera arriverà a gennaio sempre su Canale 5.

Ma intanto chi affiancherà Simona Ventura nel prossimo Grande Fratello autunnale? Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, la battaglia dietro le quinte è già iniziata. Nonostante sui social i fan si sbizzarriscano a lanciare proposte – molte delle quali irrealistiche – la verità è che a Mediaset due donne ben precise stanno facendo di tutto pur di ottenere il ruolo di opinioniste.

“Pare ci sia la fila per aggiudicarsi la poltroncina al lato dello studio. Ci sono una famosissima sciò-girl e una lanciatissima giornalista che stanno facendo fuoco e fiamme per posarsi sopra gli ambiti divanetti”, scrive Dandolo, lasciando però l’identità delle due in sospeso.

Chi sono queste due donne misteriose? Per quanto riguarda la giornalista, due nomi sembrano emergere tra i più papabili:Alessandra Viero, volto rassicurante e pungente di Quarto Grado,e Simona Branchetti, che ha già dimostrato di saper gestire temi leggeri e più delicati quando ha condotto Pomeriggio Cinque News. Entrambe hanno dimestichezza con il piccolo schermo e con l’universo dei reality, e potrebbero rappresentare quella “voce della ragione” che spesso manca nei salotti televisivi.

Più aperto il campo sulla showgirl: tra chi sogna un ritorno clamoroso di Antonella Elia, chi azzarda un nome cult come Valeria Marini, e chi ipotizza scelte più trasgressive come Asia Argento o Elenoire Casalegno. Tra le suggestioni dei fan, anche quella – molto ambiziosa – di vedere Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista. Una scelta che garantirebbe fuoco e fiamme a ogni puntata, ma che pare poco praticabile dato il suo già annunciato ritorno a Ballando con le Stelle in autunno.

Quello che è certo è che le scelte in arrivo saranno decisive per il tono e la narrazione del nuovo Grande Fratello. E mentre gli autori mettono a punto il cast, si attende con trepidazione anche la squadra che in studio accompagnerà Simona Ventura in questa nuova avventura televisiva

