Grande Fratello, paura per Maxime Mbandà: cade a terra e batte la testa, gieffini nel panico

Durante un gioco organizzato nella casa del Grande Fratello, Maxime Mbandà cade a terra e si procura una ferita che spaventa tutti gli inquilini del reality show di Canale 5.

Momenti di panico nella casa del Grande Fratello. Mentre continuano gli scontri tra le fazioni che si sono create nelle ultime settimane, precisamente dal ritorno in gioco di alcuni inquilini eliminati, si cercano anche momenti di relax con giochi a squadre in giardino. Per la troppa foga, tuttavia, Maxime Mabndà si ferisce alla testa e allarma tutti i gieffini. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Maxime Mbandà spaventa tutti

Da quando il Grande Fratello ha concesso ad alcuni gieffini di potersi mettere in gioco al televoto e tornare nella casa più spiata d’Italia, si sono create due fazioni che ruotano attorno al sostengo o alla demolizione di Helena Prestes. Che piaccia o meno, infatti, la modella brasiliana è la regina di questa edizione in grado di creare dinamiche sempre interessanti e inaspettate, talvolta sopra le righe. Mentre tutti sono alle prese con dissertazioni degne di un esame sul perché Helena sia meritevole o meno di partecipare alla vita collettiva senza esclusioni, Maxime Mbandà si tiene lontano dalle polemiche e cercare di godersi il suo percorso al Gf.

L’affascinante rugbista ha espresso il suo interesse per Amanda Lecciso ma lei non sembra ricambiare, pur reputandolo un uomo molto affascinante, tanto che il nuovo arrivato Federico Chimirri già prende il suo posto. Ma non è sempre momento di polemica bensì anche di condivisione soprattutto quando si organizza qualche gioco in giardino per passare il tempo in modo diverso. Ricordiamo, infatti, che la maggior parte dei concorrenti sono reclusi nella casa del Grande Fratello da settembre, e dunque iniziano a soffrire non poco la situazione come normale che sia. Luca Giglio ha sfidato i suoi colleghi al tiro alle fune ma nessuno si aspettava quello che sarebbe successo di lì a poco a Maxime che ha fatto preoccupare tutti. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Maxime Mbandà si ferisce alla testa

Approfittando di un raro momento di relax nella casa del Grande Fratello, grazie all’organizzazione di giochi in giardino per misurare la propria forza, Luca Giglio si è messo in mostra e ha battuto quasi tutti i suoi colleghi al gioco della corda, dimostrando una grande forza nelle braccia e nel corpo. Nel momento in cui è toccato a Maxime Mbandà, tuttavia, qualcosa è andato storto e il rugbista è caduto rovinosamente di faccia ferendosi alla testa. Immediata la reazione dei presenti che si sono molto allarmati e sono corsi a soccorrere, in particolare Javier Martinez che è intervenuto tra i primi e Emanuele Fiori che si è molto spaventato.

Sembra che Maxime abbia messo il piede sul bagnato e per questo ha perso l’equilibrio. Poco dopo la regia ha immediatamente cambiato inquadratura ma sembra che il gieffino abbia riportato una ferita piuttosto profonda. Se sia sopraggiunto un medico o se Maxime sia stato portato in ospedale non è chiaro, certo è che al momento il Grande Fratello non ha dato nessun comunicato ufficiale sulla sua condizione di salute, dunque è possibile che fosse meno grave del previsto.

