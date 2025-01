Grande Fratello, parla Yulia Bruschi a cui non è stata data la possibilità di rientrare: “Sono molto delusa”

News VIP

La modella cubana era uscita dalla Casa dopo la denuncia per violenza presentata dall'ex fidanzato e nel corso della serata di ieri in cui c'è stato il ripescaggio degli ex gieffini, la Bruschi è stata esclusa sin dall'inizio nella possibilità di rientrare nel gioco.

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri ricca lunedì 20 gennaio 2025, senza nomination è stata ricca di sorprese per tutti i concorrenti e soprattutto per il pubblico che ha assistito al ripescaggio di alcuni ex gieffini.

Grande Fratello, Yulia Bruschi, esclusa dalle votazioni per il ripescaggio, ha affermato di essere molto delusa e triste

Erano diversi giorni che girava questa indiscrezione e per la prima volta nella storia del reality show, alcuni concorrenti eliminati sono rientrati in gioco. Dopo il primo esito del televoto in cui è stato chiesto al pubblico se volessero il ripescaggio, si è passato al televoto di sei ex gieffini a cui è stata data la possibilità di rientrare in Casa.

Come prevedibile, Helena Prestes è stata la più votata (con il 61%) e insieme alla modella brasiliana sono stati. Jessica, Iago, Michael, Eva e Federica. Questi sei sono finiti nel tugurio e soltanto quattro di loro giovedì rientreranno in casa come concorrenti ufficiali. Non hanno partecipato al televoto, Enzo Paolo Turchi, Eleonora Cecere, Ilaria Clemente e Yulia Bruschi. I primi tre ex gieffini hanno scelto di lasciare il reality per ragioni personali mentre la Bruschi è stata costretta dopo essere venuta a conoscenza di una denuncia contro di lei da parte del suo ex fidanzato, Simone Costa.

La modella cubana, tuttavia, sembra volesse rientrare in gioco ma non le è stata data questa possiiblità. Sui socila, infatti, ha espresso tutto il suo rammarico per essere stata esclusa dalla votazione: "Sono molto molto delusa e triste per non essere potuta rientrare”, ha dichiarato Yulia.

Secondo le accuse sollevate da Simone Costa, Yulia Bruschi , all'epoca della loro relazione, avrebbe scagliato un bicchiere di vetro contro il volto, provocandogli una profonda ferita allo zigomo. Nelle sue parole: "Ero in una pozza di sangue, potevo rimanere cieco."

A seguito delle gravi accuse, Yulia ha deciso di lasciare volontariamente il programma per affrontare le conseguenze legali dell’incidente. Tuttavia, nella sua dichiarazione successiva, la ragazza ha respinto le accuse di aggressione premeditata e ha fornito una versione alternativa dei fatti. La controversia tra i due ex gieffini è ora al centro di una disputa legale, con entrambe le parti determinate a far emergere la propria verità

Yulia: “Sono molto molto delusa e triste per non essere potuta rientrare” 😞



Questo conferma che non è stata una sua scelta#GrandeFratello devi fallire#yuliadentro pic.twitter.com/Cxo3gjcMKq — manuel (@Manuel02551) January 21, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .