Grande Fratello, parla Stefano Cainelli, il fratello di Chiara: "Felice che abbia superato i televoti, fandom fondamentali"

Il fratello di Chiara Cainelli, Stefano, ha parlato del percorso della sorella al Grande Fratello: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è l'unica concorrente rimasta che non è tra i veterani.

Il Grande Fratello si avvicina alla sua fase conclusiva e Chiara Cainelli continua a essere una delle protagoniste più discusse.

Grande Fratello, il fratello di Chiara Cainelli: "Merita di più di altri concorrenti"

Suo fratello Stefano che l'ha incontrata qualche settimana fa nella Casa, ha voluto dire la sua sul percorso della sorella nella casa, esprimendo opinioni sul suo atteggiamento nel gioco, sui legami con alcuni concorrenti e sulle possibilità di vittoria.

Il fratello gemello di Chiara, ha descritto l’esperienza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come un cammino di evoluzione personale, sottolineando come all'inizio sia stata più riservata per poi emergere con più decisione. Ecco le sue dichiarazioni a Lollo Magazine:

“Definirei il GF di mia sorella un percorso di crescita, è partita in maniera ‘soft’ ma con il passare del tempo è uscita allo scoperto, o la si ama o la si ‘odia’. nel suo percorso ha capito tante cose su se stessa, su ciò che vuole dalla vita e, soprattutto, cosa è importante per lei.”

Chiara, entrata nel reality in un secondo momento, ha dovuto lavorare più degli altri per conquistarsi il suo spazio tra i concorrenti già affermati. Secondo Stefano, rispetto al suo percorso nel programma, ha meritato di essere ancora in Casa.

"Penso che Chiara si sia sempre mostrata per quello che è, già essere arrivata a questo punto da concorrente entrata in corsa è un grandissimo traguardo; penso che un posticino se lo meriti anche lei. Dico questo solamente perché, per esclusione, penso meriti più di altri concorrenti…”

Nelle ultime settimane, il tema del televoto ha generato non poche polemiche, con accuse di irregolarità e strategie organizzate dai fan club per sostenere i propri beniamini. E' impossibile non considerare l'amicizia che lega Chiara a Zeudi e quest'ultima, come è ormai noto, ha il fandom più agguerrito e numeroso e dunque la Cainelli ne ha inevitabilmente beneficiato. Stefano, al riguardo, ha dichiarato:

“Non mi interesso di queste cose, sono questioni che non posso controllare. semplicemente sono felice che lei abbia superato ogni televoto. Mi dicono che in questo GF i fandom sono fondamentali per l’avanzamento dei percorsi di tanti concorrenti; quindi, può essere… l’unica cosa certa è che qualcuno ha votato per chiara!”

Un altro aspetto del percorso di Chiara è stato il suo legame con Alfonso D'Apice. Stefano ha espresso un'opinione positiva sul giovane concorrente, pur mantenendo una certa prudenza:

“Di lui penso che sia un bravo ragazzo e molto educato: lo ha dimostrato all’interno del programma ma anche fuori. lo accetto volentieri, ha dimostrato di tenerci davvero a chiara. per la ‘benedizione’ (sorride, ndr) vedremo più avanti, ci penserà il tempo a dare tutte le risposte.”

Su Lorenzo Spolverato, il fratello della gieffina ha dichiarato:

“Penso che Lorenzo sia un grande concorrente di questo GF, un uomo molto sveglio e uno stratega incallito; tuttavia, mi piace per la sua tenacia e caparbietà. penso che il metro di giudizio di questa edizione abbia favorito una ‘non squalifica’, come per molti altri concorrenti…”

Sul possibile vincitore del Grande Fratello, Stefano non si è voluto sbilanciare troppo, anche se ha indicato i suoi favoriti:

“Non saprei davvero, non vorrei sbilanciarmi troppo. penso uno tra Spolverato, Zeudi o Helena. Naturalmente, faccio il tifo per chiara!”

