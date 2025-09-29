Grande Fratello, parla Nikita Pelizon: "Nella mia edizione, alcune dinamiche sono state tossiche"

News VIP

Nikita Pelizon tra musica, vita privata e il ricordo del Grande Fratello: "Agli aspiranti vincitori dico: siate umani"

Nikita Pelizon, modella e influencer triestina, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello, ha saputo conquistare il pubblico con il suo carattere autentico e a tratti naif. Dopo la vittoria, la sua vita ha preso una nuova direzione, tra progetti artistici, esperienze personali e la musica, che oggi rappresenta la sua grande sfida.

Grande Fratello, Nikita Pelizon; "L'esperienza nella Casa? Bella ma ho dei rimpianti"

Da poco è uscito il suo nuovo singolo Maschere, un brano che affronta il tema della sincerità e dell’autenticità.

"Chi, con un pizzico di sincerità, potrebbe rispondere di no?" ha ammesso Nikita, interrogata sul fatto se anche lei abbia mai indossato una maschera nella vita, aggiugendo "Attenzione: il mio ultimo brano è una denuncia a carico non solo di chi indossa la maschera con gli altri, ma anche con se stesso, negando di voler essere altro rispetto a ciò che la società gli chiede. È un inno all’autenticità. Tra le note, nasconde anche un rimando ai peccati capitali"

Alla domanda sul suo “peccato capitale”, la Pelizon risponde senza giri di parole: "Avendo appena rivolto un invito alla sincerità, non posso che essere onesta a mia volta: la lussuria"

La passione per la musica nasce da lontano, come lei stessa racconta: "Iniziai a cantare per dimostrare a me stessa che, nel dirmi “fai schifo”, si sbagliavano. Quest’offesa mi perseguitò quando cantavo nel coro della scuola. Le orecchie di un bambino non dovrebbero mai accogliere simili affronti alla sua autostima, ma succede. In questi casi, ti trovi davanti a un bivio: da una parte c’è la disistima, dall’altra la voglia di riscatto. Secondo te, che strada ho preso?"

Eppure, la strada non è stata immediata: "Macché, tutt’altro! Da un orecchio avevo la musica, dall’altro le risate di chi mi sminuiva, che tornavano come un’eco, dal passato. Ho imparato a silenziare quelle vocine"

Oggi Nikita scrive personalmente i testi delle sue canzoni, proprio come faceva da bambina: "Mi sentivo inascoltata e scrivevo tutto ciò che avrei voluto dire. Poi, davo fuoco alla carta. Quelle stesse parole, oggi, continuano a bruciare, non più sul foglio, ma nei cuori di chi si sente compreso dalla mia musica. Spesso, tra le lacrime"

Vita privata e amore

Nonostante le delusioni, Nikita confessa di credere ancora nell’amore: "Nonostante tutto, sì". Ma non nasconde una certa amarezza: "Dagli uomini, spesso sono stata considerata un trofeo da esporre sullo scaffale delle conquiste, quando mi aspettavo solo di essere vista per ciò che sono, anziché per ciò che rappresento"

La sua vita ha conosciuto anche momenti difficili, come l’ischemia che lo scorso inverno l’ha costretta a un intervento al cuore. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che lei affronta con il suo spirito diretto: "Vi starete aspettando frasi da guru e divagazioni filosofiche sul senso della vita, ma la morale di quel dramma, per me, è molto semplice: ’sti gran cavoli! Me la ripeto ogniqualvolta la testa si focalizza su ciò che non merita attenzione. Funziona sempre»"

Con il ritorno imminente del Grande Fratello, Nikita ha ricordato la sua esperienza all’interno della Casa, definendola "bella, ma con dei rimpianti"

"Nella mia edizione, alcune dinamiche sono state tossiche. Avrei voluto gridare ai miei coinquilini: “siete dei gran maleducati!”. Non si deride una persona per consolidare intese. L’amicizia, quella vera, dovrebbe far leva su affinità elettive, passioni condivise, non sul pettegolezzo"

La vincitrice ha ricordato in particolare l’episodio legato a Marco Bellavia:

"Quell’anno sono stata emarginata, tra le altre cose, per aver preso le difese di Marco, che veniva bullizzato. È aberrante che sia dovuto intervenire Signorini per far notare quanto fosse immorale quella condotta. Io me ne accorsi senza bisogno di richiami».

La Pelizon ha infine concluso con un messaggio agli aspiranti concorrenti: "Agli aspiranti vincitori, dico: siate umani, è questo che il pubblico apprezza, cerca. E premia".

