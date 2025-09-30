Grande Fratello, parla la madre di Nicola Pisu: "La storia con Miriana Trevisan, montata dagli autori"

News VIP

Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, punta il dito contro gli autori del Grande Fratello e Miriana Trevisan conferma.

Nella puntata odierna de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo è stata ospite in studio Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, che ha scelto di affrontare pubblicamente il delicato momento vissuto dal figlio e di chiarire alcune dinamiche legate alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Grande Fratello, parla Patrizia Mirigliani

Tutto è partito da un post pubblicato dallo stesso Nicola sui social pochi giorni fa, una frase che ha immediatamente scatenato preoccupazione tra i fan e gli amici:

“Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sarebbe la cosa migliore”.

Un messaggio forte, che ha fatto temere il peggio e che la madre ha definito motivo di grande spavento.

Patrizia Mirigliani ha raccontato di aver appreso la notizia in maniera del tutto inaspettata:

“Il disagio di Nicola consiste in questo: lui è uscito da una storia e adesso si trova in una vita che deve affrontare e ha bisogno di avere un lavoro e una routine. Nicola mi ha fatto spaventare, io ero al ristorante a una colazione di lavoro e mi ha chiamata un mio amico giornalista e mi ha detto ‘sta succedendo qualcosa a Nicola’, io da quel momento non ho più capito nulla. Ho cominciato a chiamare tutti, pensavo a un incidente stradale. Nicola poi me l’ha spiegata la cosa, era su di giri e ha pensato che la vita non fosse poi questa cosa così bella come pensava e che forse magari era il momento di pensare di andarsene. A me si è accapponata la pelle. Il post gliel’ho fatto togliere io”.

Parole che hanno rivelato tutta la preoccupazione di una madre di fronte alla fragilità del figlio. Patrizia ha poi descritto Nicola come un ragazzo sensibile e vulnerabile:

“Lui è un ragazzo molto sensibile, buonissimo, con una personalità che può cadere in qualsiasi tipo di trappola e sempre in buona fede verso il prossimo. Non capisce quando c’è il bene o il male e tutto sommato è uno che crede nelle persone”.

Non solo la vicenda personale, però. Patrizia Mirigliani ha voluto anche tornare sulla "storia d’amore" nata nella Casa più spiata d’Italia tra Nicola e Miriana Trevisan, svelando un retroscena destinato a far discutere:

“Miriana ha avuto una storia con Nicola, diciamo che la loro storia però è stata montata dagli autori. A lui piacciono le more, ma è stata una storia montata un po’ troppo che ha fatto male a lei e a lui”.

Una dichiarazione che getta nuove ombre sul ruolo degli autori del reality e sulla costruzione di dinamiche sentimentali con fini televisivi.

La replica di Miriana Trevisan

Presente anche Miriana Trevisan, che non ha esitato a confermare le parole della Mirigliani, pur cercando di mantenere un tono pacato:

“Hanno montato questa storia… Io non volevo colpire gli autori del Grande Fratello, ma hanno montato… Fa niente… Non fa niente… Solamente che ad un certo punto tutti se la sono presa con me…”.

Un’ammissione che mette ulteriormente in luce quanto quell’esperienza abbia avuto risvolti dolorosi per entrambi i protagonisti. Il mix tra fragilità personali, dinamiche televisive e accuse agli autori del Grande Fratello rende questa vicenda uno dei casi mediatici più commentati delle ultime ore. Patrizia Mirigliani, con la sua testimonianza, ha riportato al centro dell’attenzione non solo il tema della spettacolarizzazione dei sentimenti nei reality show, ma anche quello, ben più delicato, della salute emotiva dei concorrenti una volta spente le telecamere.

