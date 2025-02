Grande Fratello, parla l'ex di Yulia Bruschi: "Abbiamo dormito insieme, lei tiene il piede in due scarpe"

News VIP

Simone Costa ha rilasciato un'intervista e ha raccontato che tra lui e Yulia Bruschi ci sarebbero state cene, serate in discoteca e nottate insieme. Qualche settimana fa, l'ex gieffina ha incontrato Giglio al Grande Fratello per ribadire i suoi sentimenti nei confronti del parrucchiere romagnolo.

Simone Costa, l'ex compagno di Yulia Bruschi, in un'intervista concessa a NuovoTv ha dichiarato che lui e l'ex gieffina (ora fidanzata con Giglio) si sono tornati a frequentare. Un vero e proprio colpo di scena che potrebbe scuotere Luca, ancora tra i concorrenti del Grande Fratello.

Grande Fratello, l'ex fidanzato di Yulia Bruschi: "Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme"

Yulia era stata già messa alle strette nel corso di una delle ultime puntate, in quanto una fonte anonima aveva informato che la ragazza è stata vista insieme al suo ex a Lucca. A queste indiscrezioni la Bruschi aveva prontamente reagito in diretta negando fermamente ogni accusa e rassicurando i telespettatori, compreso Giglio: "Il mio ex lo vedo solo in contesti legali e sempre alla presenza del mio avvocato. I nostri avvocati ci hanno consigliato di avere buoni rapporti."

La 26enne cubana ha avuto modo anche di incontrare Giglio nella Casa e rassicurarlo sui suoi sentimenti, affermando che le tante indiscrezioni sul suo conto sono frutto solo di tanta invidia. Il parrucchiere romagnolo è apparso molto tranquillo e pur nulla turbato dai rumors emersi sulla sua fidanzata.

Nonostante la smentita di Yulia però, sembrerebbe che la verità sia ben diversa. L'ex fidanzato Simone Costa, colui che l’ha denunciata e che indirettamente e l’ha costretta a ritirarsi dal Grande Fratello, ha dichiarato invece che hanno ripreso a frequentarsi:

"Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme. Lei non può tenere il piede in due scarpe."

Queste parole rivelano uno scenario completamente differente da quello descritto da Yulia, facendo emergere una reinterpretazione degli eventi che solleva molte domande sulle reali intenzioni della concorrente e sul tipo di relazione che intrattiene con il suo ex. La dichiarazione di Simone Costa getta nuova luce su un possibile ritorno di fiamma o, almeno, una continuazione di una relazione che sembrava conclusa da tempo.

