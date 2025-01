Grande Fratello, parla il padre di Tommaso Franchi: "Mariavittoria? E' normale dopo quattro mesi legarsi a qualcuno"

News VIP

Il padre di Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla partecipazione del figlio al reality e sulla relazione che Tommaso sta vivendo con Mariavittoria Minghetti.

Grande Fratello: "Se Mariavittoria lo fa stare bene, sono contento per lui", parla Tommaso Franchi il padre di Tommaso

In un’intervista al quotidiano La Nazione, Giacomo Franchi, noto imprenditore di Siena, ha espresso grande orgoglio e soddisfazione per il percorso del figlio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

“Sono davvero orgoglioso di lui. Sta facendo una cosa straordinaria: è dentro da quasi quattro mesi e continua a mantenere il suo posto con dignità e carattere. Non avrei mai pensato che potesse arrivare così lontano in un contesto tanto distante dal suo mondo,” ha raccontato il padre, aggiungendo: “Tommaso non si è mai sottratto alle sfide della vita. Dopo la scuola ha iniziato subito a lavorare, partendo come cameriere. Ha sempre saputo abbassare la testa e imparare. L’educazione parte da casa, ma il resto dipende da ciò che si è in grado di tirare fuori da soli. Il Grande Fratello gli sta dando la possibilità di crescere e conoscere se stesso. È un mondo che crea lavoro e che riflette, nel bene e nel male, la società attuale. Nonostante le critiche, penso che questa esperienza gli sarà utile per il futuro.”

Riflettendo sul contesto particolare del reality, Giacomo ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal percorso di Tommaso:

“Non avrei mai immaginato che potesse durare così a lungo, considerato che è circondato da persone abituate al mondo dello spettacolo, un ambiente a lui del tutto estraneo. Eppure, il pubblico e gli altri concorrenti sembrano apprezzarlo moltissimo. Ricevo tanti complimenti, soprattutto da signore di Siena che mi chiamano in negozio per dirmi quanto sia educato e carino. Addirittura, una signora è venuta apposta dalla Sardegna per farmi i complimenti. Questo affetto è davvero gratificante.”

Nel corso del programma, Tommaso ha rivelato di avere una lontana discendenza dalla famiglia reale inglese, affermazione che ha suscitato curiosità tra i telespettatori. A proposito, il signor Giacomo ha confermato quanto detto dal figlio: “Mia moglie Ginevra sostiene che sia scritto in un libro genealogico. Pare che la nostra famiglia discenda da Guglielmo il Conquistatore. Se davvero c’è una traccia nel libro, penso sia una cosa curiosa, ma personalmente non le do troppo peso.”



Parlando della relazione del figlio con Mariavittoria, una dottoressa 31enne conosciuta nella Casa, Giacomo si è mostrato comprensivo e fiducioso:

“Dopo quattro mesi chiuso in casa, è naturale legarsi a qualcuno. È normale che possa nascere qualcosa, che si tratti di amore o semplicemente di un legame profondo. Se Mariavittoria lo fa stare bene, sono contento per lui. Non posso giudicare una persona che non conosco, ma da quello che vedo sembrano volersi davvero bene.”

