Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite"

Il 29enne di Torre Annunziata, Giulio Carotenuto, è stato il primo eliminato della nuova edizione del Grande Fratello.

È stato il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello, ma Giulio Carotenuto non ha certo perso la lucidità con cui ha vissuto i suoi giorni nella Casa più spiata d’Italia. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, il giovane odontoiatra di 29 anni originario di Torre Annunziata, ha parlato con sincerità del suo percorso, dei legami nati tra le mura di Cinecittà e di come il gioco abbia amplificato ogni emozione.

Grande Fratello, Giulio Carotenuto: "Con Benedetta è nata una bella complicità"

Carotenuto ha raccontato come le dinamiche intense e a tratti caotiche del reality abbiano messo in risalto lati profondi dei concorrenti:

“Le dinamiche della Casa amplificano tutto: gioie, fragilità, emozioni. Con Benedetta, le circostanze felici dell’ingresso e due caratteri molto simili ci hanno avvicinato tanto. È nata una bella complicità, ma quando ho capito che non poteva esserci altro che amicizia, ho preferito fermarmi."

Un legame genuino, quindi, nato da affinità spontanee ma senza forzature. Diverso, invece, il rapporto con un’altra concorrente:

“Con Grazia si è creata una connessione diversa: più profonda, meno evidente, ma molto vera. Lei ha scelto di confidarmi una parte dolorosa della sua vita, in quel momento ho sentito forte il bisogno di proteggerla, non come uomo, ma come essere umano.”

Giulio ha poi riflettuto su uno dei valori che più lo hanno guidato nella Casa: la fiducia.

“Credo che la fiducia sia una forma d’amore puro, e in quella Casa — dove tutto è esposto — il mio istinto è stato quello di difendere la sua fragilità, non di approfittarne.”

Una dichiarazione che mostra il suo lato più empatico e umano, in un contesto dove spesso prevalgono le strategie e le apparenze.

“Parlarne significa normalizzare la vulnerabilità”

Non è mancato un passaggio toccante sul tema del bullismo, che l'ex gieffino aveva menzionato durante il suo percorso e che qualcuno aveva frainteso.

“Credo e spero di sì. Colgo anche l’occasione per scusarmi se in quei momenti ho usato parole dure: non nascevano dalla rabbia, bensì da emozioni più profonde. Alcuni atteggiamenti mi hanno riportato alla mente ferite che pensavo sanate, legate a episodi di bullismo vissuti in passato. So che qualcuno ha detto che ho strumentalizzato quella parola, ma chi ha vissuto davvero certe dinamiche sa che non c’è nulla da strumentalizzare.”

Giulio ha concluso con parole dense di significato:

“Non è mai un argomento ‘da gioco’ per me. È una parte della mia storia e citarla non è vittimismo: è riconoscere che anche dietro un sorriso o un camice possono nascondersi cicatrici. Parlarne, per me, significa normalizzare la vulnerabilità, non usarla.”

