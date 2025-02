Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Vorrei che vincesse Jessica"

News VIP

L'ex Ragazza di non è la Rai, Pamela Petrarolo, che ha detto addio al reality lo scorso 10 febbraio, ha confessato chi vorrebbe vincesse il Grande Fratello.

Pamela Petrarolo è stata una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello. L'ex ragazza di Non è la Rai, ha partecipato inizialmente con le sue amiche storiche, anche loro tra le ex star del programma di Boncompagni, ovvero Eleonora Cecere e Ilaria Galassi per poi viversi l'avventura nel reality singolarmente.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: “Merita di vincere Jessica, per i veterani, e Mattia per i nuovi“

Pamela, dopo 5 mesi di reclusione nella Casa, ha lasciato improvvisamente il reality per alcuni problemi familari. A Verissimo, ha poi rivelato che le condizioni del padre si erano aggravate e pertanto ha scelto di voler stare accanto alla sua famiglia.

In un'intervista diffusa sui canali social ufficiali del Grande Fratello, la Petrarolo ha confessato chi vorrebbe vincesse il reality.

“Merita di vincere Jessica, per i veterani, e Mattia per i nuovi“

La showgirl ha instaurato un bel rapporto con tutti gli inquilini che hanno apprezzato il suo ottimismo, la sua carica energetica e anche le sue doti come cuoca.

"Ho instaurato dei rapporti meravigliosi…E’ scontato quello con Ilaria. La scoperta è stata Eva, con Jessica…Diciamo che con la maggior parte della Casa però il rapporto più bello è stato con me stessa."

Parlando dei suoi ex coinquilini, Pamela ha parlato ovviamente anche di Ilaria Galassi, non menzionando, tuttavia, Eleonora Cecere con cui sembra che i rapporti si siano inclinati.

Pamela ha poi rivelato cosa ha imparato dalla sua avventura nella Casa e quale è stato il momento più bello che ha vissuto nel reality:

Su me stessa ho imparato che devo essere meno sensibile. Mi devo preoccupare meno degli altri perché poi, alla lunga, ti rendi conto che gli altri di te non si preoccupano affatto. Il momento più bello che ho vissuto in Casa è quando ho visto quella cucina, ho capito che era più grande della mia ed io, che amo cucinare, potete immaginare…"

L'ex gieffina rivedendo il suo percorso, ha avuto modo di fare una riflessione:

"Guardando indietro c’è qualcosa che avrei voluto fare in modo diverso. Sicuramente cercare di osservare di più le persone e non darle per scontate e quindi vedere sempre il lato buono. Perché non sempre è così…"

