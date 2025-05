Grande Fratello, Pamela Petrarolo si scaglia contro i fan di Zeudi: "Minacciano me e le mie figlie. Perché lei tace?"

News VIP

Pamela Petrarolo, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha pubblicato nelle sue storie Instagram degli insulti e delle minacce che alcuni fan di Zeudi Di Palma le hanno scritto in privato.

Nelle ultime ore, Pamela Petrarolo, storica ex protagonista di Non è la Rai e volto noto dello spettacolo e tra le recenti protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha scelto di esporsi pubblicamente attraverso il proprio profilo Instagram per denunciare una situazione che definisce "intollerabile e pericolosa".

Grande Fratello anche Pamela Petrarolo vittima di insulti e minacce a causa del fandom di Zeudi Di Palma

La causa scatenante? Una vera e propria ondata di messaggi d’odio, insulti e persino minacce rivolte a lei e alla sua famiglia, provenienti da alcuni sostenitori di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e anche lei nota per la partecipazione a reality show.

Pamela ha deciso di non rimanere in silenzio e, attraverso una serie di storie, ha mostrato pubblicamente alcuni dei messaggi ricevuti in privato, puntando il dito direttamente contro quello che definisce un "fandom tossico e fuori controllo". Ciò che più la ferisce, però, è il silenzio totale da parte della diretta interessata, Zeudi.

"Questo è solo un briciolo di tutta la melma che mi prendo da giorni", ha scritto Pamela. "E mi chiedo: perché non si può mai commentare UNA PERSONA CHE HA PARTECIPATO A UN REALITY (tra l'altro in maniera civile), senza essere minacciati, insultati o aggrediti verbalmente? Qual è la ragione di questo odio organizzato e, soprattutto, perché la diretta interessata resta in silenzio, senza prendere una posizione? Cosa si cela dietro questo atteggiamento?"

Petrarolo ha afferma di non avere alcuna intenzione di lasciarsi intimidire e annuncia che tornerà a parlare dell’accaduto nella prossima puntata del suo spazio social #angolomalala, dove affronterà in profondità questa vicenda

"Dietro questi profili fake che a prima vista sembrano poco rilevanti, c'è molto di più. E anche dietro al silenzio di Zeudi, secondo me, qualcosa di più grave. Stiamo ricostruendo ogni dettaglio per mostrare pubblicamente un quadro preciso e completo di questa situazione gravissima", ha aggiunto.

Pamela ha poi puntato il dito contro chi tenta di ridimensionare l’accaduto: Sul famoso hashtag #zeudiners, questo branco di account fake si giustifica dicendo:

‘Oh Pamela, non fare la vittima per due o tre commenti’. Ebbene, i messaggi pieni di odio e le minacce ricevute finora sono esattamente 618. Li pubblicherò tutti, e non oscurerò i nomi di chi li ha scritti. Non sarà solo una questione di denuncia pubblica: andremo anche per vie legali, e io non sarò la sola a farlo."

La sua unica vera accusa a Zeudi Di Palma? Il non aver preso posizione.

"L’unica responsabilità che attribuisco a Zeudi è quella di non dire nulla, di non intervenire, di restare ferma mentre tutto questo accade. Ma, come ho già detto, arriverà anche il momento per spiegare bene questo suo silenzio", ha concluso Pamela. La Petrarolo invita tutti alla pazienza, promettendo che presto sarà fatta chiarezza: "Attesa. Tempo al tempo."

Lo stesso odio da parte del fandom dell'ex Miss Italia, era stato segnalato anche da Mattia Fumagalli, tra gli ex gieffini dell'edizione:

“Oltre alle minacce di morte – che già basterebbero – mi hanno detto che servirebbe il ritorno del bullismo per farmi mettere da parte, che sono un c*glione. Me ne hanno dette di ogni tipo. Mi impedivano perfino di esprimere un’opinione.

"Mi sono chiesto tante volte perché non prende una posizione", ha infine dichiarato Mattia in merito alla mancata presa di posizione da parte di Zeudi.

